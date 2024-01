O tym, że ceny korepetycji są coraz wyższe, słyszy się nie od dziś. Rodzice i uczniowie zaczęli na nie narzekać głośniej zwłaszcza po pandemii. Z jednej strony zapotrzebowanie na dodatkowe lekcje wtedy wzrosło. Z drugiej – pojawiła się inflacja, która sprawiła, że korepetytorzy podnieśli stawki. Dziś korepetycje to dla wielu rodziców całkiem pokaźna pozycja w domowym budżecie. Na dodatek wiele wskazuje na to, że stają się one powszechne.

Z badania "Polaków portfel własny" przeprowadzonego na zlecenie Santander Bank Polska wynika, że aż 55 proc. rodziców planowało posłać swoje dziecko na płatne korepetycje w roku szkolnym 2023/24. Z jakimi wydatkami wiążą się dziś prywatne lekcje?

Ceny korepetycji z matematyki i innych przedmiotów ścisłych

Na liście przedmiotów szkolnych, z których korepetycje są najdroższe, zdecydowanie króluje matematyka, fizyka i chemia. To właśnie z tych przedmiotów stawki są najwyższe i potrafią sięgać ponad 300 zł za godzinną lekcję. Również jeśli weźmiemy pod uwagę kwoty, które pojawiają się w największej liczbie ogłoszeń również nie da się nie zauważyć, że w przypadku matematyki, fizyki czy chemii są one wyższe niż np. w przypadku języka polskiego czy angielskiego.

A jak to wygląda w szczegółach? Wspomniane już kwoty w przedziale 200-300 zł z reguły pojawiają się w ogłoszeniach dotyczących "korków" na poziomie szkoły średniej, przygotowujących do matury rozszerzonej z tego przedmiotu. Dodatkowo korepetytorzy sygnalizują też często, że są w stanie pomóc nie tylko z matematyką, ale też fizyką czy chemią. Oczywiście nie oznacza to, że nie da się znaleźć tańszych lekcji. W tym przypadku jednak "tańsze" oznacza bardzo często okolice 100-200 zł za godzinę.

Na portalach z ogłoszeniami korepetytorów, czy na portalach takich jak OLX jest też sporo ofert za mniejsze pieniądze (okolice 100 zł). Warto jednak zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach dotyczą one korepetycji z matematyki na poziomie szkoły podstawowej, ewentualnie przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

Ceny korepetycji z angielskiego

Wg badania "Polaków portfel własny" aż 83 proc. rodziców planujących posłanie dziecka na korepetycje deklarowało, że będą to zajęcia z języka angielskiego lub innego języka obcego. W przypadku mieszkańców wsi ten odsetek sięgał aż 93 proc. W tym kontekście pocieszający może być fakt, że "korki" z angielskiego nie są aż tak drogie jak z matematyki czy fizyki. Do najtańszych też jednak nie należą. Oferty na portalach najczęściej oscylują w granicach 100 zł za godzinę. Najwyższe stawki pojawiają się w ogłoszeniach, w których korepetytor sygnalizuje, że może przygotować ucznia to matury rozszerzonej z angielskiego. Tam dochodzą one do ok. 150 zł.

Korepetycje z języka polskiego. Ile kosztuje przygotowanie do matury czy egzaminu ósmoklasisty?

Język polski to obowiązkowy przedmiot egzaminacyjnych, więc zapotrzebowanie na korepetycje z niego też jest spore. Tradycyjnie, wyższe stawki znajdziemy ogłoszeniach dotyczących przygotowania do matury. Wiele z nich przekracza 100 zł za godzinę. Wydaje się jednak, że w przypadku "korków" z polskiego łatwiej znaleźć takie, które kosztowałyby mniej niż 100 zł za 60 minut. Ogłoszeń z ofertami w granicach 80-90 zł jest naprawdę sporo.

Sposób na tańsze korepetycje? Lekcje online i w grupach

Obserwując rynek korepetycji nie sposób nie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat zaszła na nim spora zmiana. Można się domyślać, że jest to efekt pandemii. Chodzi o wzrost popularności lekcji online. Przeglądając ogłoszenia trudno dziś znaleźć takie, w którym nauczyciel nie oferowałby udzielania korepetycji właśnie w tej formie. Zdarza się, że oferta lekcji online jest wtedy nieco tańsza niż lekcji z dojazdem do ucznia czy "korków" udzielanych u nauczyciela.

Drugim sposobem na zmniejszenie kosztów mogą być korepetycje grupowe. Wielu nauczycieli na "dzień dobry" oferuje taką opcję. Co ważne, takie "korki" również mogą się odbywać online. Mówiąc o kosztach korepetycji warto też przypomnieć, że jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę jest doświadczenie (czyli to, jak długo zajmują się udzielaniem korepetycji), wykształcenie (czy posiadają wykształcenie kierunkowe, czy np. dopiero studiują) oraz status zawodowy korepetytora (osoby z doświadczeniem akademickim, egzaminatorzy OKE, nauczyciele z wieloletnim stażem – stawki tych osób są z reguły wyższe).