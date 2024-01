Od początku kwietnia takie rozporządzenie będzie funkcjonowało - zdradziła Barbara Nowacka w "WP".

Lubnauer o pracach domowych

O pracach domowych mówiła również wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

W czasie ferii chcemy, żeby to rozporządzenie trafiło do prac legislacyjnych, ono jest już właściwie wstępnie przygotowane i w najwcześniejszym możliwym terminie chcielibyśmy, by prace domowe w szkołach podstawowych były znacząco ograniczone– mówiła Katarzyna Lubnauer, która cytuje "Dziennik Łódzki".

Uważamy, że szczególnie w przypadku dzieci najmłodszych, z klas 1-3, praca domowa bardzo często jest bardziej obowiązkiem rodzica niż dziecka, ale dzieje się tak również przy starszych dzieciach - dodała Lubnauer.

Koniec prac domowych

Kolejna decyzja to wprowadzenie tego, co obiecaliśmy, czyli odejścia od prac domowych dla uczniów szkół podstawowych, żeby oni, gdy wracają z umownej ich pracy, czyli ze szkoły, mogli poświęcić czas rozwijaniu zdolności, zabawie, kontaktom z rodzicami czy rówieśnikami – mówiła wiceminister.

Katarzyna Lubnauer mówiła, że koniec prac domowych nastąpi to na wiosnę.