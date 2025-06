Egzamin ósmoklasisty. MEN dementuje

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) stanowczo zdementowało pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia o rzekomym planowaniu wprowadzenia języka ukraińskiego jako przedmiotu do wyboru na egzaminie ósmoklasisty. Resort podkreślił, że takie informacje są fałszywe i nie odpowiadają prawdzie.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym w niedzielę na portalu X, MEN oświadczyło: "W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej fałszywymi informacjami dot. rzekomych zmian na egzaminie 8-klasisty od nowego roku szkolnego - w części językowej egzaminu - informujemy, że nie planowaliśmy i nie planujemy dodania możliwości zdawania języka ukraińskiego na egzaminie ósmoklasisty".

Egzamin z języka polskiego

Ministerstwo zaznaczyło, że uczniowie klas VIII szkół podstawowych w nadchodzącym roku szkolnym będą podlegać tym samym zasadom egzaminacyjnym co dotychczas, niezależnie od obywatelstwa. Oznacza to, że zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy (w tym uchodźcy czy imigranci z Ukrainy) przystąpią do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Resort precyzuje, że w tej części egzaminu nie będzie możliwości zdawania języka ukraińskiego.

Zasady egzaminu ósmoklasisty pozostają bez zmian

Egzamin ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i trwa trzy dni. Uczniowie przystępują do pisemnego egzaminu z języka polskiego pierwszego dnia, matematyki drugiego dnia, a trzeciego dnia zdają pisemny egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego. Do wyboru są następujące języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Połowa wszystkich punktów, które uczeń może zdobyć w rekrutacji, pochodzi z wyników egzaminu. Pozostała część punktów jest przyznawana na podstawie ocen ze świadectwa szkolnego oraz innych osiągnięć ucznia.