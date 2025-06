Na jakie studia można zapisać się w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego?

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu wszystkie kierunki i rodzaje studiów są dostępne niezależnie od miejsca zamieszkania. Uczelnia w swojej ofercie posiada:

Studia pierwszego stopnia – umożliwiające zdobycie dyplomu i stanowiące solidną podstawę do podjęcia pierwszej pracy lub kontynuacji nauki. Dostępne kierunki to m.in.: administracja, psychologia, logistyka i kryminologia .

– umożliwiające zdobycie dyplomu i stanowiące solidną podstawę do podjęcia pierwszej pracy lub kontynuacji nauki. Dostępne kierunki to m.in.: . Studia drugiego stopnia – pozwalające pogłębić wiedzę i zdobyć tytuł magistra – w ofercie znajduje się np. bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja czy kryminologia . To także szansa na nową ścieżkę kariery, gdyż po studiach I stopnia można rozpocząć dalszą edukację na zupełnie innym kierunku.

– pozwalające pogłębić wiedzę i zdobyć tytuł magistra – w ofercie znajduje się np. . To także szansa na nową ścieżkę kariery, gdyż po studiach I stopnia można rozpocząć dalszą edukację na zupełnie innym kierunku. Jednolite studia magisterskie – to pięcioletnie studia na kierunku prawo kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

– to pięcioletnie studia na kierunku kończące się uzyskaniem tytułu magistra. Studia podyplomowe – dla osób z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. Programy i tematyka są bardzo różnorodne – od pedagogiki, edukacji i psychologii, przez terapię, zarządzanie, logistykę i prawo, aż po nowoczesne kierunki z zakresu sportu czy administracji.

Kto może studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego?

Studia w WSKZ są dostępne dla szerokiego grona odbiorców, naukę może rozpocząć każda osoba posiadająca maturę, która pragnie zdobyć wykształcenie wyższe lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Na tej uczelni rozpoczniesz edukację bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, czy wcześniejsze doświadczenia zawodowe. Zastanawiasz się jak to możliwe? Wszystko dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod kształcenia na odległość. Za ich sprawą nie musisz porzucać dotychczasowego życia i przeprowadzać się, aby zdobyć upragnione wykształcenie.

Już wiesz, że nie trzeba być wrocławianinem, aby studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ale taki sposób nauczania niesie za sobą jeszcze inne korzyści! Jedną z nich jest brak ograniczeń wiekowych, co do studiowania. Na uczelnię zapiszesz się zarówno zaraz po maturze, jak i wiele lat po niej, gdy masz już stabilne życie i pracę. Będąc studentem WSKZ łatwiej dopasujesz studia do swojego harmonogramu i rytmu życia. To da Ci więcej możliwości także jeśli chodzi o poszerzanie kompetencji lub zmianę ścieżki kariery na każdym etapie życia.

Czy WSKZ uczy we Wrocławiu?

Uczelnia jest związana z Wrocławiem, gdyż tu ma swoją główną siedzibę. Program i sposób nauczania zostały dostosowane tak, aby pozwolić na zdobywanie wiedzy znacznie szerszemu gronu niż tylko osoby mieszkające w stolicy Dolnego Śląska. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu proponuje edukację ze wsparciem platformy e-learningowej dostępnej całodobowo. Dzięki temu uczysz się wygodnie, w miejscu, które najlepiej Ci odpowiada. Co więcej, sam decydujesz także o czasie, jaki codziennie poświęcasz na pracę z materiałami dydaktycznymi. Wolisz naukę wczesnym rankiem, a może późnym wieczorem? W WSKZ wybierzesz do woli!

Dodatkowo ogromnym udogodnieniem dla kandydatów są ciągłe zapisy. Nie trzeba czekać na nowy semestr czy konkretny termin rekrutacji – do WSKZ dołączysz w dowolnym momencie roku. To oznacza, że rozpoczniesz naukę wtedy, kiedy jesteś na to gotowy, bez konieczności dopasowywania się do tradycyjnego kalendarza akademickiego. Takie podejście pozwala lepiej zaplanować życie zawodowe i prywatne, a jednocześnie umożliwia sprawny i bezstresowy start na studiach.