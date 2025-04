Ponad tydzień wolnego od szkoły dla uczniów. I to jeszcze przed wakacjami. Nie chodzi o majówkę

Mimo że do wakacji zostało jeszcze niewiele ponad dwa miesiące, uczniowie mają powody do radości. Czekają ich bowiem aż trzy długie weekendy, z czego pierwszy niedawno się zaczął.

Wiosenna przerwa świąteczna

W całej Polsce od 17 kwietnia, do wtorku, 22 kwietnia, włącznie trwa wiosenna przerwa świąteczna. Dodatkowe dni wolne od szkoły zaplanowano również na maj i czerwiec. Zakończenie roku szkolnego w 2025 roku, zgodnie z przepisami, przypada na pierwszy piątek po 20 czerwca. Ponieważ 20 czerwca 2025 roku to piątek, uczniowie będą chodzić do szkoły wyjątkowo długo, bo aż do 27 czerwca. Nie mogą jednak narzekać na brak wolnych dni. Właśnie rozpoczęli wiosenną przerwę, która potrwa 6 dni (w tym 4 dni dodatkowe i weekend). Do szkół wrócą w środę, 23 kwietnia, ale czeka ich krótka nauka, ponieważ zbliża się majówka.

Majówka i czas matur

Ta rozpocznie się tradycyjnie 1 maja (czwartek). Piątek, 2 maja, nie jest formalnie wolny, ale dyrektorzy szkół organizują jedynie zajęcia opiekuńcze dla zainteresowanych. 3 maja to sobota. Łącznie z weekendem uczniowie będą mieli 4 dni wolnego. Po majówce wrócą do szkół 5 maja, ale nie wszyscy, ze względu na rozpoczynające się matury. Uczniowie szkół, w których będą odbywać się egzaminy dojrzałości, mogą liczyć na kolejne 3 dni wolne po weekendzie (łącznie 7 dni). Warto też wspomnieć o uczniach szkół podstawowych, którzy będą mieli kolejny długi weekend w dniach 13-15 maja, kiedy to starsi koledzy będą pisać egzamin ósmoklasisty. Najwięcej wolnego będą mieli uczniowie zespołów szkół, w których odbędą się zarówno matury, jak i egzaminy ósmoklasisty.

Boże Ciało

Chociaż czerwiec kojarzy się uczniom głównie z perspektywą letnich wakacji, to zanim one nadejdą, będą mogli skorzystać z przedłużonego weekendu. Okazją do tego jest przypadające na 19 czerwca święto kościelne - Boże Ciało. Jest to dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych i obowiązków zawodowych. Jednak uczniowie mogą liczyć na jeszcze jeden dzień wolny. Wiele szkół daje im wolne również w piątek, 20 czerwca, korzystając z przysługujących dyrektorom dni wolnych. Informacja o tym, czy piątek będzie wolny, zależy od decyzji dyrektora danej placówki i zazwyczaj jest przekazywana uczniom z odpowiednim wyprzedzeniem.