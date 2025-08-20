CKE opublikowała w środę harmonogram egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) w roku szkolnym 2025/2026.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11-13 maja. 11 maja będzie egzamin z języka polskiego, 12 maja - z matematyki, 13 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca.

Matura 2025/2026. Harmonogram

Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

4 maja rano odbędzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym . Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

rano odbędzie . Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu. 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym , po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

rano będzie , po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

(angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. 7 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

8 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii sztuki.

14 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu egzaminy z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.

18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

21 maja rano będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, tego samego dnia przeprowadzone zostaną egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2025/2026. Kiedy egzaminy ustne?

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Kiedy egzaminy zawodowe?

Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą przeprowadzane w dwóch sesjach: zimowej i letniej. W sesji zimowej w Formule 2019 w terminie głównym i w Formule 2017 egzaminy przeprowadzone zostaną w dniach 8-22 stycznia.

W sesji zimowej w Formule 2019 w terminie głównym część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzona będzie w dniach 8-13 stycznia, a praktyczna 8-22 stycznia. W terminie dodatkowym część pisemna egzaminu przeprowadzona zostanie 29 styczna, a część praktyczna 30 styczna. W Formule 2017 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będzie 13 stycznia, a część praktyczna: 8-22 stycznia.

W sesji letniej w Formule 2019 w terminie głównym część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzona zostanie w dniach 2-11 czerwca, a część praktyczna w dniach 1-22 czerwca. W terminie dodatkowym część pisemna przeprowadzona zostanie 29 czerwca, a część praktyczna 30 czerwca. W Formule 2017 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zaplanowana została na 11 czerwca, a część praktyczna w dniach 1-22 czerwca.

Osobny harmonogram ustalono dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa w obu formułach - egzaminy przeprowadzone zostaną w maju (termin główny) i w czerwcu (termin dodatkowy).

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026

Rok szkolny 2025/2025 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września, i potrwa do piątku, 26 czerwca. Maturzyści rok szkolny zakończą 24 kwietnia.

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową – na Boże Narodzenie – od 22 do 31 grudnia oraz wiosenną – na Wielkanoc – od 2 do 7 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w trzech terminach. Od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego - z woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; od 16 lutego do 1 marca - z woj. podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.