Jak informuje Portal Samorządowy chodzi o przypadek, w której nauczyciel był zatrudniony jednocześnie na stanowisku nauczyciela oraz na stanowisku pomocy nauczyciela od marca do czerwca. Potem zawarł kolejną umowę o pracę obowiązującą od września do końca roku dotyczącą wyłącznie stanowiska nauczyciela.

Uprawnienia do trzynastej pensji

"W przedstawionej sytuacji pracownik spełnia warunek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy u tego samego pracodawcy w danym roku kalendarzowym, co uprawnia go do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego" – czytamy w wyjaśnieniu PIP.

Z pisma wynika, że przy ustalaniu podstawy naliczenia "trzynastki" należy uwzględnić całkowite wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w danym roku, niezależnie od zajmowanego stanowiska. "Oznacza to, że wynagrodzenie uzyskane z tytułu zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela również wchodzi do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w jednej, łącznej kwocie i nie jest wypłacane odrębnie dla poszczególnych stanowisk” – wyjaśniono.

Zasady dotyczące "trzynastek"

Przepisy dotyczące "trzynastek" uregulowane są w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy "pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej sześć miesięcy".

Wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego wypłacane jest najpóźniej do końca marca następnego roku.