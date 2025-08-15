Program „1 z 10” od wielu lat pozostaje jednym z ulubionych teleturniejów polskiej publiczności i jest najdłużej emitowaną produkcją TVP. W każdym odcinku uczestnicy mierzą się zarówno z łatwymi pytaniami, jak i tymi wymagającymi dużej wiedzy specjalistycznej. Tak samo jest w naszym quizie. Przygotowaliśmy 10 trudnych pytań inspirowanych programem. Uda ci się zdobyć komplet punktów? Tadeusz Sznuk na pewno byłby zadowolony!

Przejdź do quizu