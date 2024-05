Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny egzamin ósmoklasisty. W pierwszej kolejności, bo już 14 maja, uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego. Dobrym sposobów na przygotowanie się do niego jest zajrzenie do arkuszy z poprzednich lat. Oto arkusze z roku 2023, 2022 oraz 2021.