W 2024 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek – czwartek).

Egzamin ósmoklasisty 2024: Harmonogram

Najpierw uczniowie zaczną 14 maja, we wtorek egzamin z języka polskiego (godzina rozpoczęcia 9:00, czas trwania 120 minut).

W kolejnym dniu 15 maja zmierzą się z matematyką, która rozpocznie 9:00 (czas trwania 100 minut).

16 maja, w czwartek będzie egzamin z języka obcego, godzina rozpoczęcia 9:00 (czas trwania 90 minut).

CKE przypomina, że w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o nie więcej niż: 60 minut – w przypadku języka polskiego, 50 minut – w przypadku matematyki, 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

214 500 uczniów

W 2024 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 643 500 arkuszach. Dodatkowo, zgłoszonych zostało ponad 11 600 uczniów – obywateli Ukrainy z około 3 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 34 800 arkuszach.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 215 różnego rodzaju arkuszy, w tym: 58 arkuszy z języka polskiego, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim i języku polskim, 59 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim. 98 arkuszy i 26 zestawów nagrań z języków obcych nowożytnych, w tym materiały z poleceniami w języku ukraińskim i języku polskim.

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki, do którego przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Kiedy wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca br.) swoje wyniki poznają uczniowie oraz zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.