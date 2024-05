Kiedy egzamin ósmoklasisty 2024?

Egzaminy na zakończenie szkół podstawowych odbędą się w połowie maja. W ciągu trzech dni uczniowie zmierzą się z testami z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Harmonogram egzaminów wygląda następująco:

14 maja (wtorek), godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego,

– egzamin z języka polskiego, 15 maja (środa), godz. 9:00 – egzamin z matematyki,

– egzamin z matematyki, 16 maja (czwartek), godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

W komunikacie przypomniano również czas trwania poszczególnych egzaminów:

język polski – 120 minut ,

, matematyka – 100 minut ,

, język obcy nowożytny – 90 minut.

CKE przypomina, że w przypadku ucznia posiadającego prawo do dostosowania warunków egzaminu przysługuje dłuższy czas pisania testu. W tym wypadku egzamin może być wydłużony o nie więcej niż: 60 minut (język polski), 50 minut (matematyka), 45 minut (język obcy nowożytny).

Statystyki: ilu uczniów przystąpi do egzaminu w 2024?

Zgodnie z danymi CKE w maju 2024 do egzaminu ósmoklasisty zgłoszono ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół. Do egzaminu przystąpi również ok. 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Na potrzeby egzaminu przygotowano:

58 różnych typów arkuszy z języka polskiego (w tym arkusze w języku ukraińskim),

(w tym arkusze w języku ukraińskim), 59 arkuszy z matematyki (język polski, litewski i ukraiński),

(język polski, litewski i ukraiński), 98 arkuszy z języków obcych nowożytnych.

Przeważająca większość ósmoklasistów – bo aż 97,7 proc. – zadeklarowała wybór języka angielskiego na egzamin z języka obcego nowożytnego. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki (1,9 proc. deklaracji). Mniej niż 0,4 proc. uczniów zmierzy się z testami z języka francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego.

Kto przystępuje do egzaminu ósmoklasisty? Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Wymagane jest przystąpienie do egzaminu (aby ukończyć szkołę), ale nie określono tzw. minimalnego wyniku, który należy uzyskać. Do egzaminu przystępują uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. CKE przypomina, że tegoroczne egzaminy (podobnie jak w 2023 roku) są przeprowadzane na podstawie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych. Od 2025 roku obowiązywać będą już wiadomości określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną udostępnione 3 lipca. Na otrzymanym zaświadczeniu uczniowie zobaczą wynik procentowy (zaokrąglony odsetek punktów) oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu.