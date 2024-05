Egzamin ósmoklasisty 2024: Przedmioty, terminy

Tegoroczni ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z 3 przedmiotów obowiązkowych:

języka polskiego,

matematyki oraz

oraz jednego z języków obcych nowożytnych - do wyboru jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, niemiecki lub włoski.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się w połowie maja, w następujących terminach głównych:

Reklama

14 maja 2024 (wtorek) godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego

(wtorek) godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego 15 maja 2024 (środa) godz. 9:00– egzamin z matematyki

(środa) godz. 9:00– egzamin z matematyki 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024: Czas trwania, ilość zadań, punktacja

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie 8-klasisty. Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. Uczniowie będą mieli zatem 1 godzinę i 40 minut na rozwiązanie arkusza standardowego z tego przedmiotu. Na tegorocznym egzaminiezmatematyki można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym 15 punktów za zadania zamknięte oraz 10 punktów za zadania otwarte. W arkuszu standardowym znajdzie się od 19 do 23 zadań. Jako pierwsze będą zamieszczone zadania zamknięte, a po nich – zadania otwarte.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Zagadnienia

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), w tym roku egzaminósmoklasistyz matematyki zostaje przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r., nie zaś na podstawie programowej.

Egzamin8-klasisty sprawdzi następujące umiejętności uczniów:

sprawność rachunkową,

wykorzystanie i tworzenie informacji,

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,

rozumowanie i argumentację.

Reklama

Szczegółowewymagania egzaminacyjne będą obejmowały takie zagadnienia jak:

liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

działania na liczbach naturalnych,

liczby całkowite,

ułamki zwykłe i dziesiętne,

działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

obliczenia praktyczne,

potęgi o podstawach wymiernych,

pierwiastki,

tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi,

przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich,

obliczenia procentowe,

równania z jedną niewiadomą,

proporcjonalność prosta,

proste i odcinki,

kąty,

własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,

wielokąty,

oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie,

geometria przestrzenna,

wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa,

odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej,

zadania tekstowe.

Jaki trzeba uzyskać wynik, by zdać egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Jaki trzeba mieć wynik, aby zdać egzamin ósmoklasisty? Otóż w przypadku tego egzaminu nie ma żadnych minimalnych progów, aby go zaliczyć. Egzamin zdaje każdy uczeń, który do niego przystąpił i go ukończył. Nie ma progu punktowego ani procentowego, który należałoby osiągnąć, aby zdać ten test. Wynik punktowy ma jednak znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich.