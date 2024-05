Ile procent trzeba mieć, by zdać maturę 2024?

Aby zdać maturę w 2024 roku, absolwenci muszą:

przystąpić do wszystkich obowiązkowych egzaminów;

egzaminów; uzyskać co najmniej 30 proc. punktów ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej;

w części ustnej oraz pisemnej; przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Reklama

W przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym o jego zaliczeniu decyduje jedynie pojawienie się na nim – nie ma określonego progu zaliczenia.

Reklama

Egzaminu dodatkowego nie musi zdawać osoba, która posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Matura 2024: Do ilu egzaminów na poziomie rozszerzonym można przystąpić?

W 2024 roku należy przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego maturzyści mogą napisać jeszcze nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów na tym poziomie.

Obowiązkowe egzaminy na maturze 2024

Matura 2024 to obowiązkowe egzaminy:

ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego:

z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego: pisemne z języka polskiego (na poziomie podstawowym), języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym), matematyki (na poziomie podstawowym) oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Harmonogram matur i egzaminów poprawkowych 2024

Matury w terminie głównym w części ustnej obywają się od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja (z wyjątkiem 12 maja), natomiast w części pisemnej – od 7 do 24 maja.

Dla absolwentów, którzy z uzasadnionych i udokumentowanych powodów nie mogą pojawić się na majowych maturach, dostępne są terminy dodatkowe – w części ustnej od 10 do 12 czerwca, a w części pisemnej od 3 do 17 czerwca.

Jeżeli maturzysta przystąpi do wszystkich obowiązkowych egzaminów, ale nie zda jednego z nich, może skorzystać z terminów poprawkowych. Egzaminy poprawkowe z części ustnej odbędą się 21 sierpnia, a z części pisemnej – 20 sierpnia.