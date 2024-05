Drugi tydzień matur 2024: Harmonogram egzaminów

Po obowiązkowych egzaminach pisemnych pora na cykl egzaminów ustnych i testy z wybranych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Matury ustne rozpoczynają się już w sobotę 11 maja i – zależnie od harmonogramu danej placówki – mogą potrwać aż do 25 maja. W przyszłym tygodniu pora również na kolejne egzaminy przedmiotowe:

13 maja (poniedziałek) o godz. 9:00 – język angielski , poziom rozszerzony i dwujęzyczny,

(poniedziałek) o godz. 9:00 – , poziom rozszerzony i dwujęzyczny, 13 maja godz. 14:00 – filozofia na poziomie rozszerzonym,

godz. 14:00 – na poziomie rozszerzonym, 14 maja (wtorek) o godz. 9:00 – biologia na poziomie rozszerzonym,

(wtorek) o godz. 9:00 – na poziomie rozszerzonym, 14 maja o godz. 14:00 – język rosyjski , poziom rozszerzony i dwujęzyczny,

o godz. 14:00 – , poziom rozszerzony i dwujęzyczny, 15 maja (środa) o godz. 9:00 – matematyka na poziomie rozszerzonym,

(środa) o godz. 9:00 – na poziomie rozszerzonym, 15 maja o godz. 14:00 – język francuski , poziom rozszerzony i dwujęzyczny,

o godz. 14:00 – , poziom rozszerzony i dwujęzyczny, 16 maja (czwartek) o godz. 9:00 – chemia na poziomie rozszerzonym,

(czwartek) o godz. 9:00 – na poziomie rozszerzonym, 16 maja o godz. 14:00 – historia muzyki na poziomie rozszerzonym,

o godz. 14:00 – na poziomie rozszerzonym, 17 maja (piątek) o godz. 9:00 – geografia na poziomie rozszerzonym,

(piątek) o godz. 9:00 – na poziomie rozszerzonym, 17 maja o godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Ostatni tydzień matur to dalsza część egzaminów z przedmiotów dodatkowych oraz matury w językach obcych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2024: Jakie wymagania dla matur na poziomie rozszerzonym?

Maturzyści przystępują do min. jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Co ważne, tych egzaminów nie dotyczy obowiązek wymaganego progu zdawalności 30 proc. Jest to kluczowe ułatwienie powiązane z obowiązującymi w tym roku wymaganiami egzaminacyjnymi. Obowiązkowym wciąż jednak pozostaje przystąpienie do egzaminu. Uczniowie mogą w tym roku wybrać od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych (te liczą się m.in. w trakcie rekrutacji na studia). Z obowiązku zdawania 1 przedmiotu dodatkowego są zwolnione osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego) obowiązkowo przystępują absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych. Te same zasady odnośnie przedmiotów dodatkowych dotyczą matur w Formule 2023 i Formule 2015.

Matura 2024: Jakie przedmioty są najchętniej wybierane przez maturzystów?

W przedmaturalnych statystykach opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pojawiło się zestawienie dotyczące poszczególnych egzaminów przedmiotowych. Zdecydowanym faworytem wśród przedmiotów wybieranych przez uczniów jest język angielski. Chęć udziału w tym egzaminie (Formuła 2023) na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 69,8 proc. absolwentów. Na dalszych miejscach znalazły się (Formuła 2023):

matematyka PR – 27,6 proc. absolwentów,

absolwentów, geografia PR – 23,5 proc. absolwentów,

absolwentów, język polski PR – 20,1 proc. absolwentów,

absolwentów, biologia PR – 16,5 proc. absolwentów,

absolwentów, chemia PR – 8,2 proc. absolwentów,

absolwentów, wiedza o społeczeństwie PR – 6,1 proc. absolwentów,

absolwentów, historia PR – 5,9 proc. absolwentów,

absolwentów, fizyka PR – 5,9 proc. absolwentów,

absolwentów, informatyka PR – 3,6 proc. absolwentów.

Jak podaje CKE 37,1 proc. absolwentów z 2024 roku (Formuła 2023) zadeklarowała przystąpienie do 1 egzaminu dodatkowego. 31 proc. uczniów będzie zdawać 2 egzaminy dodatkowe, a deklarację przystąpienia do 3 egzaminów dodatkowych wysłało 24 proc. uczniów. Grupa ok. 0,1 proc. maturzystów zadeklarowała przystąpienie do aż 6 egzaminów dodatkowych.