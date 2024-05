Reklama

Jak informuje CKE, chęć zdawania egzaminu z wiedzy o społeczeństwie zadeklarowało w tym roku ok. 17,3 tys. abiturientów.

Matura 2024. Wiedza o społeczeństwie. Co było? [ARKUSZE CKE]

Już wiadomo z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści na maturze z WOS-u. Po godz. 14.00 CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne z wiedzy o społeczeństwie w starej i nowej formule. Arkusze te znajdziesz, pod linkami poniżej:

ARTYKUŁ JEST AKTUALIZOWANY

ARKUSZE CKE – MATURA 2024 WOS POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2023

ARKUSZE CKE – MATURA 2024 WOS POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2015

Matura 2024. Zasady

W 2024 roku absolwent szkoły średniej musi podejść do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym:

z języka polskiego,matematyki,z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci z placówek edukacyjnych, gdzie język mniejszości narodowej jest wykorzystywany jako język nauczania, muszą również zdać pisemny test z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Tegoroczni maturzyści są także zobowiązani do przystąpienia do przynajmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru.

Chętni mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są:

matematyka,język polski,języki obce nowożytne,historia,biologia,geografia,historia sztuki,chemia,filozofia,fizyka,historia muzyki,informatyka,język łaciński i kultura antyczna,wiedza o społeczeństwie,języki mniejszości narodowych i etnicznych,język regionalny.