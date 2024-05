Z tematów wypracowania uczniowie byli bardzo zadowoleni. Większość pisała o buncie. Stwierdzili, że prostszego tematu nie mogli sobie wymarzyć. Z mojego puntu widzenia, jako nauczyciela, też to był prosty temat - powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl polonistka Milena Cybulska – Rakoczy, dyrektorka Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi.

Trochę byli zaskoczeni ilością zadań zamkniętych, prawda-fałsz. Z reguły to było jedno maksymalnie dwa pytania. Dla większości uczniów, z którymi rozmawiałam, trochę podejrzane było, że te pytania były proste i zastanawiali się, czy dobrze przeczytali teksty. Oczywiście nie byli zaskoczeni tym, że były "Dziady". Ogólnie nie było nic nowego, co mogłoby ich zaskoczyć - dodała.

Matura 2024. Język polski na poziomie podstawowym

7 maja o godz. 9.00 rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny. Abiturienci piszą dzisiaj język polski na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacyjnym mają 240 minut (w Formule 2023) lub 170 minut (w Formule 2015). Według danych z CKE do egzaminu przystąpiło 274 861 osób.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 11 do 25 maja. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i o 14.00.

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

Egzaminy maturalne będą trwały od 2 do 4 godzin, w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwać będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - 4 godziny. Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym - 3,5 godziny.

Przedmioty dodatkowe, poza informatyką, trwać będą 3 godziny. Najmniej czasu przewidziano na egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, bo tylko 2 godziny.

Natomiast na język obcy na poziomie rozszerzonym przewidziano 2,5 godziny.