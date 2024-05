Reklama

W czwartek 9 maja o godzinie 14:00 rozpoczną się pisemne egzaminy maturalne z nowożytnych języków obcych na poziomie podstawowym, innych jak język angielski, tj. z niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego.

Do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym przystąpi 4388 osób, z języka rosyjskiego - 1864, z języka hiszpańskiego - 491, z języka francuskiego - 264, a z języka włoskiego - 92. Egzamin z języków obcych - na poziomie podstawowym, niezależnie od formuły trwa 120 minut.

Matura 2024. Zasady

W 2024 roku absolwent szkoły średniej musi podejść do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym:

z języka polskiego,

matematyki,

z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci z placówek edukacyjnych, gdzie język mniejszości narodowej jest wykorzystywany jako język nauczania, muszą również zdać pisemny test z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Tegoroczni maturzyści są także zobowiązani do przystąpienia do przynajmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru.

Chętni mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są:

matematyka,

język polski,

języki obce nowożytne,

historia,

biologia,

geografia,

historia sztuki,

chemia,

filozofia,

fizyka,

historia muzyki,

informatyka,

język łaciński i kultura antyczna,

wiedza o społeczeństwie,

języki mniejszości narodowych i etnicznych,

język regionalny.

Matura 2024. Egzaminy z języków obcych

Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz na poziomie dwujęzycznym, odbędzie się w poniedziałek - 13 maja o godz. 9.00.

Egzaminy z innych języków na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym odbędą się:

z niemieckiego - 10 maja po południu,

10 maja po południu, z rosyjskiego – 14 maja po południu,

– 14 maja po południu, z francuskiego – 15 maja po południu,

– 15 maja po południu, z hiszpańskiego – 21 maja po południu,

– 21 maja po południu, z włoskiego – 23 maja po południu.

Matura 2024. Egzaminy ustne - języki

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych:

z języka polskiego,

z języka obcego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.