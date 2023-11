Sejm odmraża projekty obywatelskie

Prace nowego Sejmu nabierają rozpędu. Możliwe, że w najbliższym czasie pod obrady zostaną poddane projekty obywatelskie, które w trakcie ostatniej kadencji trafiły do tzw. sejmowej zamrażarki. Nowy marszałek Sejmu – Szymon Hołownia – zapowiedział zaraz po objęciu nowego stanowiska przywrócenie prac nad projektami.

Wyciągnąłem z zamrażarki wszystkie projekty obywatelskie, które przetrwały zasadę dyskontynuacji. Jest ich 10. W tej kadencji nie będziemy mrozić żadnego projektu obywatelskiego. W związku z tym, każdemu z nich nadałem numer druku i zostaną one rozpatrzone w ciągu 6 miesięcy, tak jak wymagają tego Regulamin Sejmu i szacunek do setek tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod każdym z tych projektów – zapowiedział Hołownia. Dodał również, że liczy na to, że projekty będą rozpatrywane w możliwie szybkim tempie, "jeden na posiedzenie".

Co z pensjami nauczycieli? Projekt ZNP zostanie rozpatrzony

Wśród dokumentów przywróconych do rozpatrzenia znalazł się m.in. projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego pt. "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli". Jak podaje ZNP, projekt otrzymał już numer druku sejmowego, ale nie jest jeszcze znana data pierwszego czytania.

Dokument ZNP – podpisany przez ponad 250 tys. obywateli – czekał na rozpatrzenie przez prawie 1,5 roku. W lutym 2022 roku projekt został skierowany przez poprzednią marszałek Sejmu Elżbietę Witekdo sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. ZNP liczy na przyspieszenie procesu czytania i analizy dokumentu. Warto również przypomnieć, że wczoraj wybrano nowy skład sejmowej komisji ds. edukacji.

Jakie są założenia projektu ZNP? Ile wyniosłyby podwyżki?

Kluczowy postulat dotyczy powiązania wynagrodzenia nauczycieli z tzw. przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Związkowcy zaproponowali, aby wynagrodzenia dla danego stopnia awansu nauczycielskiego stanowiły określony procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w III kwartale roku wcześniejszego.

Jak to wygląda w praktyce? Zgodnie z przeliczeniami, które wykonał m.in. Głos Nauczycielski, w razie przyjęcia projektu przez Sejm przykładowe wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wyniosłoby 7462 zł brutto, nauczyciela mianowanego 6353 zł brutto i początkującego – 5447 zł brutto.

W lutym 2022 roku prezes ZNP Sławomir Broniarz uzasadniał złożenie projektu podkreślając, że nie chce, aby nauczyciele "byli zakładnikami polityków" i byli zależni od kadencyjności parlamentu. "Chcemy, żeby ta najważniejsza dziedzina życia społecznego była właściwie traktowana w budżecie państwa, abyśmy nie przypominali sobie o nauczycielach tylko, kiedy przychodzi 14 października" – dodał.