Zapowiadane przez koalicję podwyżki dla nauczycieli zostały zrealizowane, chociaż temat wciąż jest dyskutowany i budzi kontrowersje. W międzyczasie przyspieszyły sejmowe prace nad projektem obywatelskim Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Reklama

Pierwsze czytanie projektu o płacach nauczycieli

W czwartek w Sejmie przedstawiono główne założenia projektu związanego z płacami nauczycielskimi. Kluczowe postulaty dokumentu przedstawił prezes ZNP Sławomir Broniarz: "Występuję w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającej nasz projekt. Występuje również w imieniu 250 tys. nauczycielek i nauczycieli, którzy poparli swoimi podpisami naszą inicjatywę". W trakcie prezentacji prezes ZNP przypomniał m.in., że dokument czekał na rozpatrzenie od 2021 roku, ale decyzją ówczesnych władz trafił do sejmowej "zamrażarki". Dokument skierowano do pierwszego czytania w listopadzie 2023.

Reklama

Reklama

Średnie wynagrodzenie i średnia wieku nauczyciela

W trakcie omawiania dokumentu prezes ZNP nakreślił aktualny kontekst płac w oświacie. Podkreślił, że obecny system – stworzony jeszcze przez ministra Handkego – jest nieprzejrzysty i nieskuteczny. Przypomniał o inflacji, spłaszczeniu wynagrodzeń i zmianach w stopniach awansu zawodowego nauczycieli.

Nie zabrakło również nawiązania do kontrowersyjnej kwestii "średniego wynagrodzenia nauczycieli". "Tego księgowego potwora powołano do życia, by gminy i powiaty mogły rozliczyć MEN i Ministerstwo Finansów z subwencji oświatowej (…). Minister pokazuje średnią płacę obliczaną na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela, a nauczyciele paski płacowe" – wyjaśnił zaznaczając, że żaden nauczyciel nie otrzymuje pensji "w wysokości średniego wynagrodzenia".

Pojawił się również ważny argument dotyczący m.in. średniego wieku nauczycieli aktywnych zawodowo. Prezes ZNP podkreślił, że obecnie średni wiek nauczyciela to 50 lat, a młodych adeptów zawodu jest coraz mniej. "Jeżeli chcemy nowoczesnego państwa, a sądzę, że jest to powszechne oczekiwanie, to trzeba postawić na edukację" – podsumował apelując do posłów o szybkie rozpoczęcie prac w komisjach.

Zmiany prawne i nowy kontekst. Projekt ZNP do zmiany

ZNP zwraca również uwagę, że od momentu trafienia projektu do Sejmu (2021 rok) zmieniły się dwie kwestie. Wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Zmodyfikowano również stopnie awansu zawodowego nauczycieli z czterech (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany) do dwóch (mianowany i dyplomowany). Projekt będzie zatem wymagać dostosowania do aktualnych warunków prawnych.