MEN podaje stawki podwyżek dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji poinformowało o przygotowaniu rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Jak czytamy na stronie MEN, projekt rozporządzenia przekazano 19 stycznia do konsultacji, przypominając: "Zgodnie z przepisami ustawy Karty nauczyciela, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku." W kolejnym komunikacie doprecyzowano informacje wyjaśniając m.in., że:

"średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o ponad 1500 zł brutto" ,

, "o 30% i 33%, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną również stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego",

na podwyżki nauczycielskie (w tym dla nauczycieli przedszkolnych) przeznaczono ponad 23 mld zł.

Reklama

Według obliczeń MEN, cyt.: "uposażenia średnie wynikające z Karty Nauczyciela wzrosną o 1577 zł w przypadku nauczycieli początkujących, o 1720 zł w przypadku nauczycieli mianowanych i 2198 zł w przypadku nauczycieli dyplomowanych."

Reklama

Kontrowersji ciąg dalszy

Informacje o przygotowanym rozporządzeniu wzbudziły po raz kolejny kontrowersje. W przeliczeniach MEN uwzględnił tzw. "uposażenie średnie" (w kampanii wyborczej zapowiadano podwyżki "nie mniej niż 1,5 tys. zł brutto"). "Zapowiadając wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 30%, nie mniej niż o 1500 zł brutto, brano pod uwagę ogólną płacę otrzymywaną przez nauczycieli (we wszystkich składnikach), a nie tylko wynagrodzenie zasadnicze - jeden element tego wynagrodzenia" – czytamy na stronie MEN.

Ministerstwo przypomniało również o uprawnieniach nauczycieli do dodatków (do wynagrodzenia zasadniczego) – po podwyżkach część z nich proporcjonalnie wzrośnie wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego. Środowiska nauczycielskie od wielu lat postulują, aby w informacjach o wynagrodzeniach pedagogów podawać jako bazę (m.in. do przeliczeń, porównań) wynagrodzenie zasadnicze.

Reklama

Uposażenie średnie a uposażenie zasadnicze

Zgodnie z nowym rozporządzeniem i przeliczeniami MEN uposażenie średnie nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela) wzrośnie odpowiednio:

1577 zł dla nauczycieli początkujących,

dla nauczycieli początkujących, 1720 zł dla nauczycieli mianowanych,

dla nauczycieli mianowanych, 2198 zł dla nauczycieli dyplomowanych.

Jak będzie wyglądać wynagrodzenie zasadnicze (bez uwzględniania dodatków) na kolejnych poziomach awansu zawodowego? Dane dla grupy nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

nauczyciel początkujący – 4908 zł brutto (podwyżka o 1218 zł),

(podwyżka o 1218 zł), nauczyciel mianowany – 5057 zł brutto (podwyżka o 1167 zł),

(podwyżka o 1167 zł), nauczyciel dyplomowany – 5915 zł brutto (podwyżka o 1365 zł).

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrośnie również część dodatków.