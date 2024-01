Jest potwierdzenie zapowiadanego już wcześniej powołania Rzecznika Praw Ucznia. O nowych planach MEN minister edukacji Barbara Nowacka mówiła 22 stycznia na spotkaniu w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jak podaje portal lublin112.pl, szefowa MEN spotkała się m.in. z nauczycielami, którzy pełnią rolę rzeczników praw ucznia w województwie lubelskim.

Będzie Rzecznik Praw Ucznia?

W trakcie lubelskiej konferencji padła ważna deklaracja. "Żeby młodzież dobrze czuła się w szkole należy zadbać o prawa uczniów. Docierają sygnały, że nie są przestrzegane w taki sposób, w jaki młodzież chciałaby. Często też młodzieży brakuje podstawowej edukacji dotyczącej ich praw. Ministerstwo zamierza to zmienić. Rozpoczęliśmy prace nad ustawą o rzeczniku praw uczniowskich" – wyjaśniła Barbara Nowacka.

Zauważyła również, że powołanie rzecznika polepszy także komunikację pomiędzy uczniami a nauczycielami. "(…) nauczyciel, który będzie znał te prawa, będzie rozumiał rolę mediacji i moderacji, i będzie szanowany” – podkreśliła minister. W trakcie spotkania zapowiedziano również konsultacje odnośnie nowej ustawy. Zgodnie z wstępnymi zapowiedziami rzecznik będzie m.in. mieć swoich przedstawicieli w kuratoriach oświaty.

Organizacje zgłaszają chęć konsultacji tematu

W poniedziałek chęć przystąpienia do rozmów o prawach uczniowskich zadeklarowały: Fundacja Varia Posnania, Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Dopamina Lab, Fundacja Offschool oraz Alina Czyżewska. Przedstawiciele organizacji wystosowali w poniedziałek list do Barbary Nowackiej wyrażając gotowość do współpracy. W dokumencie przypomniano m.in. o dotychczasowej działalności wybranych fundacji. Podkreślono, że Stowarzyszenie Umarłych Statutów posiada już na swoim koncie projekt ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich i dokument może być "dobrym punktem wyjścia w rozmowach o kształcie ustawy".

Fundacja na rzecz Praw Ucznia przypomniała z kolei o organizowanej od 5 lat Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Ucznia. Przedstawiciele organizacji podkreślili, że posiadają własne działy prawne, które reagują m.in. na prośby o indywidualne interwencje. Jak podano w liście – członkowie organizacji rozwiązują wspólnie ponad 1000 spraw rocznie. Aktywiści liczą na szybki termin spotkania i konsultacji.

MEN konsultowało już temat rzecznika uczniowskiego

Stowarzyszenie Umarłych Statutów konsultowało już wstępnie projekt nowej ustawy z MEN. W podsumowaniu działalności organizacji [źródło umarlestatuty.pl] można przeczytać m.in. o procesie tworzenia projektu ustawy o prawach uczniowskich. Organizacja opublikowała projekt założeń ustawy we wrześniu 2023. W grudniu przedstawiciele stowarzyszenia spotkali się z minister Barbarą Nowacką postulując m.in.: uchwalenie ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich oraz powołanie pełnomocnika ds. uczniowskich przy MEN.