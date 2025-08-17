Jak podało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2024 roku uczelnie przyjęły o 5 proc. więcej studentów niż w 2023 roku. Łącznie na studiach 2024/2025 w Polsce rozpoczęło kształcenie 462 363 nowych studentów. Najpopularniejszymi kierunkami studiów 2024/2025 były:

psychologia,

informatyka,

kierunek lekarski,

zarządzanie,

prawo.

W ubiegłym roku niespodzianką było 6. miejsce w rankingu, na którym znalazło się pielęgniarstwo. To awans z 10 miejsca. W rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 liczba chętnych, aby zdobyć dyplom pielęgniarstwa wzrosła do 17 416 osób.

Rekord należy do Krakowa

Ponieważ rekrutacja do szkół wyższych jeszcze trwa, nie ma aktualnej listy najchętniej wybieranych kierunków. Okazuje się jednak, że rekordy popularności bije Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Reklama

Wydział Aktorski tej uczelni "kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie".

Jak poinformowała "Dziennik Polski" Akademia Sztuk Teatralnych, na Wydział Aktorski kandyduje tym razem 1109 osób na 28 miejsc. Na jedno miejsce przypada tu więc 40 kandydatów. Na Wydział Reżyserii i Dramaturgii rejestracja trwa do 15 sierpnia więc nie znamy jeszcze ostatecznej listy kandydatów, ale jest to około 80 osób na 8 miejsc - powiedziała "DP" Anna Wawro, starsza specjalistka z Dziekanatu Akademii Sztuk Teatralnych.

Hity na Uniwersytecie Jagiellońskim

Reklama

Wśród najpopularniejszych kierunków na UJ dominują te związane z medycyną i psychologią:

prawo - 654 zgłoszenia przy limicie wynoszącym 350 miejsc

- 654 zgłoszenia przy limicie wynoszącym 350 miejsc psychologia o profilu ogólnoakademickim - 552 zgłoszenia przy limicie wynoszącym 140 miejsc

- 552 zgłoszenia przy limicie wynoszącym 140 miejsc kierunek lekarski - 434 zgłoszenia przy limicie wynoszącym 253 miejsca

psychologia o profilu praktycznym - 421 zgłoszeń przy limicie wynoszącym 220 miejsc,

pielęgniarstwo - 366 zgłoszeń przy limicie wynoszącym 200 miejsc.

fizjoterapia - 274 zgłoszenia na 100 miejsc

filologia angielska - 254 zgłoszenia, na 120 miejsc

Najpopularniejsze kierunki na UW

W ubiegłym roku na Uniwersytecie Warszawskim najpopularniejszym kierunkiem ze względu na liczbę zapisów była psychologia, a ze względu na liczbę osób na jedno miejsce – kierunek lekarski. O miejsce na tym kierunku walczyło 24 osoby.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach:

kierunku lekarskim , stacjonarne, jednolite magisterskie (24,62 osób na jedno miejsce);

, stacjonarne, jednolite magisterskie (24,62 osób na jedno miejsce); orientalistyka – japonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (22,76);

– japonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (22,76); Business and Management, stacjonarne, pierwszego stopnia (19,15);

stacjonarne, pierwszego stopnia (19,15); orientalistyka – koreanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (15,76);

psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie (13,57);

orientalistyka – sinologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (12,52);

filologia angielska – językoznawstwo, filologia angielska – literatura i kultura, stacjonarne, pierwszego stopnia (12,05);

stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia (10,02);

chemia medyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (8,56).

Rekord pobił kierunek "projektowanie i logistyka materiałów", gdzie na jedno miejsce przypadało ponad 77 kandydatów.