Zgodnie z projektem rozporządzenia, nauczycielem przedmiotu edukacja zdrowotna będzie mogła być osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne takie jak inni nauczyciele przedmiotu, a oprócz tego:

ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, przyrody lub wychowania fizycznego,

ukończyła studia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, albo studia w zakresie zdrowia publicznego, i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje dla nauczycieli w przedszkolach

Projekt umożliwia zatrudnienie w charakterze nauczyciela przedszkola do pracy z dziećmi do 5. roku życia nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie innym niż wychowanie przedszkolne. Na tej podstawie kompetencje do pracy z małymi dziećmi będą więc miały również osoby posiadające kwalifikacje: w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub pedagogiki specjalnej w zakresie: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki) lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki) lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub pedagogiki leczniczo-terapeutycznej lub edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub edukacji włączającej lub logopedii lub pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

Kwalifikacje dla psychologów szkolnych

Projekt zakłada także:

doprecyzowanie przepisów dotyczących kwalifikacji nauczyciela – psychologa,

poszerzenie katalogu kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;

uprawniających do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych; poszerzenie katalogu specjalności nauczycielskich uprawniających do zatrudnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych; określenie dodatkowego katalogu kwalifikacji, jakimi może się legitymować nauczyciel muzyki i plastyki

Kwalifikacje dla nauczycieli muzyki i plastyki

Na podstawie nowego przepisu (§ 3b) nauczycielem przedmiotu muzyka lub plastyka będzie mogła być także osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku studiów i legitymuje się dyplomem ukończenia odpowiednio szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych, liceum plastycznego lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

Konieczne jest także to, aby miała przygotowanie pedagogiczne do nauczania muzyki lub plastyki potwierdzone świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Nauczyciele języków obcych - kwalifikacje

W załączniku do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji uzupełniono wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje do nauczania języków obcych o test Aptis z rozszerzeniem ESOL, w wersji pełnej (sprawdzającej wszystkie umiejętności językowe), certyfikowanej przez British Council w Polsce oraz uzupełniono nazwy egzaminów przeprowadzanych przez Trinity College London.

Skąd potrzeba określenia kwalifikacji?

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji "potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102) wynika z konieczności określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, którzy od roku szkolnego 2025/2026 będą nauczać nowego przedmiotu wprowadzanego do szkół, tj. edukacji zdrowotnej".