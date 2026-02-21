Jak obchodziło się Wielkanoc w czasach PRL? Pewne tradycje wielkanocne są niezmienne, ale to najważniejsze święto w kościele katolickim obchodziło się kiedyś trochę inaczej niż dzisiaj. Jakie były wówczas ozdoby, czy w Wielką Sobotę można było zrobić zakupy i co się najczęściej jadało na święta? Cofnijmy się w czasie i sprawdźmy, jak wyglądała Wielkanoc w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zapraszamy na quiz, ale ostrzegamy – łatwy nie będzie!

Przejdź do quizu