W języku polskim ortografia bywa trudna, zwłaszcza w przypadku wyrazów z literami „u” i „ó”. Choć oba dźwięki brzmią podobnie, to zasady ich użycia są różne. W tym quizie znajdziesz krótką listę kłopotliwych wyrazów z „u” oraz „ó” – sprawdź, które formy są poprawne!

