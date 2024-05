Matura 2024. Te egzaminy odbędą się w trzecim tygodniu [HARMONOGRAM, GODZINY]

Matury 2024 rozpoczęły się we wtorek 7 maja egzaminem z języka polskiego. Odbywają się w dwóch formułach, a wyniki maturzyści poznają w lipcu. Ogółem w 2024 r. przeprowadzonych zostanie ok. 556 885 maturalnych egzaminów ustnych oraz ok. 1 405 725 egzaminów pisemnych. Poniżej podajemy dokładny harmonogram maturalnych egzaminów pisemnych na najbliższe dni.