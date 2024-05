Zakończyła się matura 2024 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Łącznie do egzaminu przystąpiło ponad 78 tys. maturzystów. Co było na maturze z matematyki? Po godz. 14.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze CKE, które udostępniamy poniżej. Jednocześnie nasi eksperci z serwisu "Matematyka Gryzie" przystąpili do opracowania odpowiedzi, które będziemy zamieszczać w tym artykule. TEKST JEST AKTUALIZOWANY.