Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Politechnika Warszawska podpisali umowę na realizację pionierskiego projektu edukacyjnego Zeszyt.online, który wykorzysta sztuczną inteligencję w nauczaniu matematyki. Dzięki współpracy z naukowcami, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych będą mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi wspomagających naukę przedmiotu uważanego za kluczowy w edukacji. Projekt ma za zadanie wspierać rozwój logicznego myślenia i umiejętności analitycznych.

Zeszyt.online – jak działa?

Nowy program, który zostanie wdrożony w polskich szkołach podstawowych, korzysta z zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, by efektywnie wspierać uczniów w nauce matematyki. Opracowany przez Politechnikę Warszawską Zeszyt.online jest zaprojektowany tak, aby indywidualnie dostosowywać poziom trudności do każdego ucznia. Algorytmy wykrywają błędy, identyfikują mocne strony i obszary wymagające poprawy, a także badają poziom koncentracji i zmęczenia, co pozwala na bardziej spersonalizowany proces nauczania.

Program skutecznie wspiera nauczycieli, pozwalając na wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasie - powiedziała dr Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w MEN. Uczniowie dzięki temu zyskują możliwość zdobywania kompetencji, które będą niezbędne w przyszłości.

Wsparcie dla nauczycieli

Celem programu jest nie tylko ułatwienie nauki, ale także wyrównywanie szans edukacyjnych. Jak podkreślił rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba, projekt wpisuje się w misję uczelni, która od lat wspiera edukację w Polsce. Od 2018 roku współpracujemy ze szkołami, tworząc rozwiązania, które pomagają nauczycielom dostosować nauczanie do potrzeb każdego ucznia. Dzięki Zeszyt.online możemy osiągnąć jeszcze większą efektywność, pomagając uczniom rozwijać umiejętności matematyczne na indywidualnym poziomie - dodał prof. Zaremba.

Realizacja projektu jeszcze w tym roku szkolnym

Wartość programu wynosi 6 mln zł i jego realizacja zaplanowana jest już na ten rok szkolny. Inicjatywa wpisuje się również w priorytety polityki oświatowej na lata 2024/2025, kładąc nacisk na rozwój kluczowych kompetencji matematycznych i technologicznych. Program jest więc odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cyfryzację edukacji i wspieranie młodzieży w rozwoju umiejętności przyszłości.