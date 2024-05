Reklama

Zgodnie z danymi MEN, rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2024/25 zaplanowano na 2 września. Zakończenie roku szkolnego dla większości uczniów przewidziano na 27 czerwca, co oznacza, że wakacje w 2025 roku rozpoczną się dopiero 28 czerwca i tym samym, będą o prawie tydzień krótsze niż zazwyczaj.

Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) wywołała burzę w środowisku. Spotkała się z ostrą krytyką zarówno nauczycieli, jak i uczniów, którzy zarzucają resortowi ignorancję, a nawet "złośliwość".

Nauczycielka: To skandaliczne

To skandaliczne, że MEN podejmuje tak absurdalne i bezzasadne decyzje – grzmi w rozmowie z Dziennik.pl Anna K., nauczycielka w jednym z łódzkich liceów. Wydłużenie roku szkolnego w gorącym zazwyczaj czerwcu, to ogromne obciążenie dla uczniów i dla nas nauczycieli. Po 10 miesiącach codziennej, ciężkiej pracy, wszyscy jesteśmy wyczerpani i potrzebujemy odpoczynku. Zwłaszcza w gorące dni. Od kilku dni zastanawiam się, czy ta decyzje to głupota czy złośliwość?- dodała.

Nie rozumiem, po co na siłę wydłużać rok szkolny i co nowy MEN chce tym osiągnąć i udowodnić?- zastanawia się w rozmowie z nami pani Beata, historyczka z Łodzi.Czerwiec jest zazwyczaj gorący, wszyscy i my i uczniowie "lecimy na oparach" …moim zdaniem bez sensu - podkreśliła.

Uczniowie również nie kryją swojego oburzenia. To kolejny przykład, że MEN traktuje nas wszystkich przedmiotowo – stwierdził w rozmowie z nami Jakub, uczeń drugiej klasy technikum w Warszawie.Zamiast skupić się na poprawie jakości edukacji, nowe ministerstwo zajmuje się absurdalnymi decyzjami. Niby to tylko kilka dni, ale jednak czerwiec do samego końca w szkole … to niedorzeczne – podsumował chłopak.

Rok szkolny 2024/25 - ustalenia MEN

Zgodnie z informacjami MEN, zajęcia dydaktyczne w nowym roku szkolnym rozpoczną się 2 września. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia, a wiosenna przerwa wielkanocna od 17 do 22 kwietnia.

Warto również zapoznać się z harmonogramem ferii zimowych na 2025 rok. Oto dokładne daty ferii zimowych:

20 stycznia – 2 lutego 2025: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,27 stycznia – 9 lutego 2025: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie,3 lutego – 16 lutego 2025: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,17 lutego – 2 marca 2025: województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Zakończenie roku szkolnego 2024/2025 zaplanowano na 27 czerwca, a wakacje potrwają od 28 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku. Uczniowie klas maturalnych oraz najwyższych klas w technikach i szkołach branżowych zakończą zajęcia 25 kwietnia 2025.