Pamiętam na pewno, że trochę zlekceważyłem matury, ponieważ równocześnie trwały przygotowania do szkoły teatralnej, które, jak wiadomo, są bardzo wymagające, ciężkie, opieszałe i stresujące - przyznał Hugo Tarres w rozmowie z Dziennik.pl.

Reklama

Wszyscy znamy anegdoty Kobuszewskiego na temat tego kuriozalnego doświadczenia. Skupiłem się więc intensywnie na przygotowaniach do szkoły teatralnej i maturę zepchnąłem trochę na drugi plan. Na szczęście udało mi się za pierwszym razem dostać indeks w Krakowie i w Warszawie - dodał.

Mimo to, jak zaznaczył, "matura jako taka była ciekawa". Aktor przyznał, do angielskiego podszedł bardzo spokojnie. Zdałem na ponad 90 proc. i w ogóle się tego egzaminu bałem. Miałem zdawać historię, ale zdecydowałem, że zrobię ją po studiach – mam aspiracje w tej dziedzinie - powiedział.

Reklama

Reklama

Matura 2024. "Podcięli mi skrzydła, a czułem się tak natchniony"

Matematyka nie najlepiej, a polski fajnie – podszedłem do polskiego bardzo spokojnie, ponieważ miałem szczęście chodzić na kursy prywatne z panią Basią, która była byłą bibliotekarką w Bibliotece Narodowej i tam się uczyliśmy o Hamlecie i innych – w związku z teatrem oczywiście, ale mimochodem w sumie przygotowywałem się do matury - wspominał.

Napisałem, wypełniłem wszystkie linie, które były dozwolone, całą przestrzeń na wielkie wypracowanie Powołałem się na Mickiewicza, na Miłosza i …na Platona, a to było bardzo złe, ponieważ zapomniałem, że istnieje coś takiego jak konkretny kanon, do którego możemy się odwołać, więc mój wynik nie był najlepszy, chociaż ta praca moim zdaniem była całkiem niezła. Podcięli mi skrzydła, a czułem się tak natchniony. Więc tak…próżność nad próżnościami. Jednak trzymam kciuki za wszystkich zdających. To jest stresujące, ale jak się już przejdzie, to się ma cztery miesiące wakacji - podkreślił.

Jak przyznał po egzaminach miał "najpiękniejszy czas w życiu". Wygrałem Euro Trip Passa, taki miesięczny karnet na pociągi i kursowaliśmy przez całą Europę. Było cudownie - podsumował.

Matura 2024 - informacje

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a część ustną - 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja), oraz 20-25 maja. Ogółem w 2024 r. w Polsce przeprowadzonych zostanie ok. 556 885 maturalnych egzaminów ustnych oraz ok. 1 405 725 maturalnych egzaminów pisemnych.

Rozmawiała Aneta Malinowska