Zgodnie z ustalonym przez CKE harmonogramem, egzaminy z matematyki odbędą się:

8 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy,

– egzamin z matematyki, poziom podstawowy, 15 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom rozszerzony,

– egzamin z matematyki, poziom rozszerzony, 24 maja, piątek, godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy,

– matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy, 4 czerwca, wtorek, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy, termin dodatkowy,

– egzamin z matematyki, poziom podstawowy, termin dodatkowy, 11 czerwca, wtorek, godz. 9:00 - egzamin z matematyki, poziom rozszerzony, termin dodatkowy,

- egzamin z matematyki, poziom rozszerzony, termin dodatkowy, 20 sierpnia, wtorek, godz. 9:00 – część pisemna egzaminu poprawkowego.

Matura 2024 z matematyki. Na co zdający powinni zwrócić szczególną uwagę?

Na pewno i do tego zachęcamy, bo też widzimy z naszych testów diagnostycznych, że mamy grupę młodzieży, która niezbyt dokładnie czyta polecenia. Wiem, że to może brzmi nieco trywialnie, dla wielu osób jest oczywistą oczywistością, natomiast widzimy, że część młodzieży rozwiązując zadania egzaminacyjne, niedokładnie czyta polecenia. To znaczy, tak jakby rzuca na nie okiem, szybko przez nie przechodzi, skupia się często na jednym elemencie, nie włączając do swojej odpowiedzi kolejnego elementu, który również w poleceniu był wymieniony. Więc jedna z takich rad to dokładne czytanie poleceń- powiedział w rozmowie z Dziennik.pl dr Marcin Smolik.

Dyrektor CKE zwrócił też szczególną uwagę na kartę wzorów, z którą warto się na egzaminie z matematyki dokładnie zapoznać. Tam jest bardzo dużo informacji więc w przypadku wątpliwości, czy nieumiejętności rozwiązania zadania, albo niepewności pamięci czy coś wiem, czy nie wiem, warto do tej karty sięgnąć, przejrzeć ją, bo być może znajdzie się tam coś, co natchnie maturzystę do rozwiązania zadania. I na egzaminie kolejne rozwiązane zadanie sprawi, że będzie bardziej zmotywowany do tego, żeby próbować rozwiązać kolejne - podkreślił.

Matura 2024. Zagadnienia z matematyki

Na egzaminie z matematyki kluczowe umiejętności, na które kładzie się szczególny nacisk, to:

Sprawność w wykonywaniu działań matematycznych,

Umiejętność korzystania z informacji oraz ich tworzenia,

Interpretacja różnych reprezentacji matematycznych,

Zdolność do logicznego rozumowania i argumentowania.

Na egzaminie wymagania szczegółowo obejmują następujące obszary i tematy matematyczne:

liczby rzeczywiste,

wyrażenia algebraiczne,

równania i nierówności,

układy równań,

funkcje,

ciągi,

trygonometria,

planimetria,

geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,

stereometria,

kombinatoryka,

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,

optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Z czego można korzystać podczas matury z matematyki?

Na egzaminie maturalnym z matematyki można korzystać z:

linijki,

cyrkla,

kalkulatora prostego,

wybranych wzorów matematycznych, które zapewnia szkoła.

Rozmawiała Aneta Malinowska