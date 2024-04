Już za chwilę maturzyści staną przed największym wyzwaniem w swojej edukacji - przystąpią do egzaminu dojrzałości. W wielu przypadkach wyniki matury będą miały wpływ na ich przynajmniej najbliższą przyszłość. O tym jak wesprzeć dziecko podczas nauki, przygotowań do egzaminów rozmawialiśmy z psycholożką Katarzyną Kucewicz.

Matura 2024. Jak wspierać maturzystę w trakcie przygotowań?

Nie należy nagabywać, nie wywoływać presji, nie wypytywać, czy wszystko już umie, nie stwarzać nerwowej atmosfery. Poza tym trzeba powstrzymać swoje emocje, swoje lęki, swoje strachy, bo takie na pewno też są – rodzice czasami przejmują się bardziej niż nastolatki, więc nie przekazywać tych swoich emocji i obaw dzieciakom - powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl Katarzyna Kucewicz.

Psycholożka radzi rodzicom, aby swój stres i skojarzenia związane z maturą "odreagowywali np. ze swoimi koleżankami czy znajomymi".

Matura 2024 - wyzwanie dla całej rodziny. Jak wspólnie przetrwać okres przygotowań?

Najważniejsze dla młodzieży w tym czasie jest otrzymywanie wsparcia i możliwość rozmowy. Kluczowa jest życzliwość, która polega na uważności na potrzeby dziecka. Dobrze jest również zachęcać młodego człowieka do odpoczynku, spaceru czy aktywności, która pomaga się odprężyć. Jeśli maturzysta chce pójść sam, nie należy się narzucać swoją obecnością, jednak cierpliwie wspierać i być gotowym na rozmowę - wskazała ekspertka.

Przyznała też, że w okresie przygotowań mogą pojawić się różne trudności, stresy i obawy. Może nawet pojawić się panika. Rodzice czy opiekunowie powinni być przygotowani na te emocjonalne wahania i pozwalać im wybrzmieć, otwierając się na rozmowę bez bagatelizowania ważności egzaminu. Nie powinniśmy mówić, że "matura to nic, prawdziwe życiowe stresy dopiero nadejdą". Ważne jest nadać znaczenie temu, co dzieje się teraz i powiedzieć: Tak, to jest ważne. Rozumiem, że się martwisz i przejmujesz. Jestem tu, aby cię wesprzeć, niezależnie od wszystkiego. To daje sygnał, że opiekun jest po stronie dziecka i nieważne co się będzie działo, zawsze będzie - podsumowała.

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a część ustną - 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja), oraz 20-25 maja. Ogółem w 2024 r. w Polsce przeprowadzonych zostanie ok. 556 885 maturalnych egzaminów ustnych oraz ok. 1 405 725 maturalnych egzaminów pisemnych.

Rozmawiała Aneta Malinowska