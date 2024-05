Majówka to czas odpoczynku i relaksu, jednak nie dla wszystkich. Maturzyści są przed jednym z ważniejszych egzaminów w życiu, a tym samym jest to dla nich okres wytężonej nauki. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i utrzymać w tych dniach motywację do nauki, wyjaśnia psycholożka-psychoterapeutka - Katarzyna Kucewicz.