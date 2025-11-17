Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała tłumacząc zmiany, że chodzi o to, aby w w każdym tygodniu mniej więcej taka sama liczba dzieci odpoczywała. Do tej pory było tak, że te cztery tury nakładały się ze sobą.W niektóre miesiące, w niektóre tygodnie, było tylko 29 proc., a w niektóre, ponad 36 proc. dzieci na feriach, a teraz będzie bardziej równomiernie - mówiła w radiu Zet. Zapewniła jednocześnie, że nie ma mowy o skróceniu ferii zimowych. Mają być dwutygodniowe, były, będą i nic się tu nie zmienia - podkreśliła.

Ferie w 2026 roku. Nowy harmonogram

Nowy harmonogram ferii zakłada wypoczynek w następujących terminach

19 stycznia – 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

2 lutego – 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,

16 lutego – 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Nowy podział nie wszystkim się podoba. Rodzice zwracają uwagę, że zwiększenie liczby rodzin wypoczywających w tym samym czasie może przełożyć się na wyższe ceny noclegów i atrakcji turystycznych.Mąż obdzwonił już kilka ośrodków w górach, ale albo nie ma miejsc, albo ceny są kosmiczne - powiedziała matka cytowana przez edziecko.pl.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uspokaja jednak, że zmiana została wprowadzona na podstawie analizy liczby uczniów w poszczególnych województwach. Jak podkreśliła rzeczniczka MEN, Ewelina Gorczyca, poprzedni podział prowadził do nakładania się ferii poszczególnych województw, co przekładało się np. na weekendowe korki na drogach.

MEN wyjaśnia

"Zmiana ma zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach. W nowym systemie turnusy są od siebie wyraźnie oddzielone, by zapewnić płynniejszą wymianę i mniejsze obciążenie w popularnych miejscowościach wypoczynkowych" - przekazała rzeczniczka MEN serwisowi natemat.pl.