Warmińsko-Mazurska Kurator Oświaty, Jolanta Skrzypczyńska mówiła w rozmowie z Onetem o sytuacji demograficznej w szkołach. Jak tłumaczyła, liczba dzieci uczących się w szkołach zależy od rocznika, jaki zaczyna edukację podstawową: Teraz dzieci w szkołach będzie coraz mniej - powiedziała. Jak dodała: Na razie w przedszkolach mamy mniejszą liczbę dzieci. Dotrą do szkoły za 2-3 lata. Powoli będzie malała liczba oddziałów.

Złe prognozy dla nauczycieli

Zgodnie z prognozami demograficznymi będzie zmniejszać się liczba dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 2027/28 liczba przedszkolaków spadnie poniżej 1,2 mln a w ciągu kolejnych pięciu lat – jeśli spełnią się pesymistyczne prognozy demograficzne – ich liczba obniży się poniżej miliona. Spowoduje to także zmniejszenie etatów w przedszkolach.

Reklama

Likwidacje etatów dotkną także nauczycieli innych specjalności. Prognozy Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że wzrost uczniów w szkołach ponadpodstawowych do roku 2027, a następnie spadek wartości. Tak samo będzie z nauczycielami: po roku 2027 ich liczba może się zmniejszyć.

Reklama

"Szkoły muszą przygotować się na dramatyczny niż"

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała kilka tygodni temu na spotkaniu z nauczycielami, że szkoły muszą przygotować się na dramatyczny niż demograficzny. Ostatni liczniejszy rocznik poszedł teraz do drugiej klasy, czyli ponad 400 tysięcy dzieci. W 2024 roku urodziło się 252 tysiące dzieci, a w 2025 – wszystko wskazuje na to, że liczba urodzeń wyniesie około 240 tysięcy, być może trochę mniej - wyliczała Katarzyna Lubnauer cytowana przez kieleckie "Echo Dnia". Dodała, że to radykalnie zmienia sytuację szkół.

Zdaniem wiceminister potrzebne są zmiany w prawie. Dlatego MEN przygotowało nowe przepisy, które pozwolą szkołom przekształcać się w lokalne centra życia społecznego. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ma być alternatywą dla likwidacji małych szkół podstawowych m.in. poprzez umożliwienie tworzenia filii szkół podstawowych oraz organizowania w szkołach podstawowych m.in. opieki nad dziećmi do lat 3, zajęć dla seniorów czy zajęć kulturalnych.