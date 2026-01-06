Świadczenie kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych dla nauczycieli. Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.

Dla kogo kompensówka?

Na pieniądze te liczyć mogą nauczyciele, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a posiadają odpowiedni staż pracy. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom:

Reklama

mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej,

pracującym na co najmniej jedną drugą etatu.

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w:

szkołach,

przedszkolach,

placówkach kształcenia ustawicznego,

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

w specjalnych ośrodkach wychowawczych'

nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Reklama

Więcej uprawnionych do kompensówek

Zgodnie ze znowelizowaną Karta nauczyciela od 1 stycznia 2026 roku więcej pedagogów ma prawo do skorzystania z tego przywileju. Grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona:

o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych,

centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności,

placówek artystycznych,

bibliotek pedagogicznych,

placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,

a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać co dwa lata do 2032 roku. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna). Wprowadzanie zmian zakończy się w 2032 roku, gdy wiek uprawniający do świadczenia wzrośnie do 59. i 64. roku życia.

Ile wynosi kompensówka?

Z najnowszych danych wynika, że w październiku 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,8 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki w październiku wyniosła 4526,16 zł i wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. We wrześniu 2025 r. – świadczenie pobierało również 9,8 tys. osób, ale jego przeciętna wysokość wyniosła 4319,00 zł.

W październiku 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,5 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4329,61 zł. W październiku 2023 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 12,5 tys. osób i 3917,60 zł, w październiku 2022 r. – 13,1 tys. osób i 3336,65 zł, a w październiku 2021 r. – 13,5 tys. osób i 2930,03 zł.