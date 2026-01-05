Świadczenie kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych dla nauczycieli. Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa. Ile wynosi świadczenie kompensacyjne? Jak można je otrzymać?
ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.
Dla kogo kompensówka?
Na pieniądze te liczyć mogą nauczyciele, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a posiadają odpowiedni staż pracy. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom:
- mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej,
- pracującym na co najmniej jedną drugą etatu.
Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w:
- szkołach,
- przedszkolach,
- placówkach kształcenia ustawicznego,
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
- w specjalnych ośrodkach wychowawczych'
- nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
Więcej uprawnionych do kompensówek
Zgodnie ze znowelizowaną Karta nauczyciela od 1 stycznia 2026 roku więcej pedagogów ma prawo do skorzystania z tego przywileju. Grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona:
- o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
- centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności,
- placówek artystycznych,
- bibliotek pedagogicznych,
- placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
- a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym
Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać co dwa lata do 2032 roku. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna). Wprowadzanie zmian zakończy się w 2032 roku, gdy wiek uprawniający do świadczenia wzrośnie do 59. i 64. roku życia.
Ile wynosi kompensówka?
Z najnowszych danych ZUS wynika, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobiera 9,8 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wynosi 4526,16 zł.
