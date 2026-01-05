Sztuczna inteligencja z jednej strony jest szansą, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, jakie zagrożenie dezinformacyjne niesie za sobą AI – powiedziała wiceministra. To jeden z elementów większego programu edukacyjnego dotyczącego sztucznej inteligencji.

W ramach programu szkoleniowego ZBADA uczestnicy będą realizować projekty badawcze. Weźmie w nim udział 200 szkół, 930 nauczycieli i edukatorów oraz 13 000 uczniów.W każdej placówce powstanie zespół złożony z dwóch nauczycieli i minimum 15 uczniów. Przez jeden semestr będą wspólnie pracować nad projektem, w bezpośredniej współpracy z naukowcami i ekspertami z Centrum Nauki Kopernik.

Nowy projekt edukacyjny w szkołach

ZBADAI to projekt edukacyjny, który łączy metodę badawczą z narzędziami sztucznej inteligencji. Ma za zadanie pomóc nauczycielom poczuć się pewnie w świecie sztucznej inteligencji, rozbudzić ich ciekawość i przenieść ją na uczniów. Daje możliwość eksperymentowania, zadawania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi w świecie nowych technologii. Rozwija kompetencje cyfrowe, ciekawość poznawczą oraz krytyczne myślenie.

Kurs dla nauczycieli

W ramach projektu realizowany będzie moderowany pięciotygodniowy kurs AI dla nauczycieli na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Obejmie pięć modułów tematycznych, m.in.:

podstawy działania sztucznej inteligencji,

tworzenie zapytań (prompt engineering),

analizę i tworzenie multimediów,

praktyczne zastosowania w dydaktyce.

Dodatkowym modułem będą przykłady zastosowania AI w szkole: scenariusze zajęć stworzone wspólnie z nauczycielami podczas warsztatów. Kurs jest bezpłatnie udostępniany nauczycielom z całej Polski, po wcześniejszym zapisaniu się na wybrany cykl szkoleniowy.

Przedsięwzięcie będzie trwać do końca czerwca 2028 r. Wypracowane scenariusze zajęć i materiały szkoleniowe zostaną opublikowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) i będą dostępne dla 6 000 000 potencjalnych odbiorców.