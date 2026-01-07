Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie na Pomorzu odwołał zajęcia 5 stycznia 2026 roku ze względu na intensywne opady śniegu. Droga do szkoły była całkowicie zasypana, a komunikaty RCB ostrzegały przed trudnymi warunkami. To pierwsza placówka w tym roku, która zawiesiła lekcje z powodu zimy.

W gminie Kozłowo, w województwie warmińsko-mazurskim drogi są w takim stanie, że uczniowie mieliby trudności w dotarciu. Tam od 7 do 9 stycznia szkoły w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie przechodzą na nauczanie zdalne.

Nauka w trybie zdalnym

"W związku z trudną sytuacja pogodową, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 7, 8 i 9 stycznia zajęcia lekcyjne w szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie będą się odbywały w trybie zdalnym – poinformowano w mediach społecznościowych.

Reklama

W gminie pod Krakowem uczniowie będą się uczyć z domy z innego powodu niż zima. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Niepołomicach wydała oficjalny komunikat dotyczący organizacji nauki, po pożarze kotłowni. Z powodu trwających prac technicznych placówka czasowo przechodzi na nauczanie zdalne, a służby ratunkowe opublikowały szczegółowe sprawozdanie z akcji gaśniczej. Jak poinformowano, zdalne lekcje będą obowiązywały najprawdopodobniej przez jeden dzień – w środę, 7 stycznia 2026 roku.

Kiedy dyrektor szkoły może odwołać zajęcia?

Reklama

Przepisy pozwalają dyrektorom na odwołanie zajęć, gdy temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21 w 2 kolejnych dniach wynosi minus 15 stopni Celsjusza lub niższa. Możliwe jest też zawieszenie lekcji, gdy warunki komunikacyjne zagrażają bezpieczeństwu uczniów.

Nie przewiduje się możliwości odwołania zajęć ze względu na intensywne opady śniegu. Dyrektor może jednak zawiesić zajęcia, jeśli na danym terenie wystąpiły zdarzenia zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. Za takie mogą zostać uznane trudne warunki komunikacyjne spowodowane śnieżycami.