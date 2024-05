Matura w tym roku rozpocznie się we wtorek 7 maja od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. To z tym przedmiotem związany jest błąd kardynalny, którego boją się zdający. Jego popełnienie może bowiem zniweczyć cały trud związany z przygotowaniami do matury z języka polskiego. Czym jest błąd kardynalny? Jak go uniknąć? Jakie konsekwencje grożą za jego popełnienie?