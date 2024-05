Wkrótce uczniowie zdający maturę staną przed koniecznością nie tylko wykorzystania własnych umiejętności, lecz także przestrzegania surowych reguł. Jedną z najważniejszych zasad jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych i smartwatchy podczas egzaminów. Choć może to wydawać się oczywiste, to niektórzy o tym zapominają.

Matura 2024: To jest surowo zabronione

Według informatora opublikowanego przez CKE, uczniowie nie mogą przynosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze mp3/mp4, smartwatche, ani korzystać z nich w trakcie egzaminu. Zakaz dotyczy nie tylko używania tych urządzeń, ale również samego posiadania ich na sali.

Co grozi za wniesienie telefonu na maturę?

Nawet przypadkowe wniesienie telefonu może zakończyć się tragicznie dla ucznia zdającego maturę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, każdy, kto zostanie przyłapany z telefonem, smartwatchem lub innym urządzeniem telekomunikacyjnym, natychmiast traci możliwość kontynuowania egzaminu, który jest unieważniany.

Matura 2024: Co to znaczy, że egzamin jest nieważny?

Kiedy matura obowiązkowa zostaje unieważniona, oznacza to, że egzamin jest niezdany. Dodatkowo osoba nie ma możliwości przystąpienia do matury w terminie poprawkowym i musi czekać do kolejnego roku, by podjąć próbę. Natomiast gdy egzamin z przedmiotów nieobowiązkowych jest unieważniony, uczeń otrzymuje świadectwo maturalne, jednak wynik z unieważnionej matury to 0 procent. W niektórych przypadkach istnieje opcja odwołania się od decyzji komisji egzaminacyjnej, choć w przypadku urządzeń telekomunikacyjnych zazwyczaj taka możliwość nie przynosi skutków.

Czego jeszcze nie można robić na maturze?

Co jeszcze nie jest akceptowane na egzaminie maturalnym? Przede wszystkim ściąganie. Oszukiwanie na maturze grozi unieważnieniem egzaminu ucznia, co oznacza niezdanie matury. W trakcie egzaminu maturalnego zabronione jest również chodzenie po sali, rozmawianie lub jakiekolwiek inne zachowanie, które mogłoby utrudniać innym zdającym pisanie.

Otwieranie arkuszy przed ustalonym czasem, a także przynoszenie ze sobą figurek lub amuletów szczęścia, a także jedzenia i napojów innych niż woda, również jest zabronione.