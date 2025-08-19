Uniwersytet Warszawski przekazał, że 19 sierpnia 2025 roku rozpoczęła się rejestracja na studia studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, na których limit miejsc nie został wypełniony w pierwszym naborze. Dodatkowy nabór potrwa do 11 września. Dotyczy to także studiów niestacjonarnych oraz studiów drugiego stopnia.
Wolne miejsca na Uniwersytecie Warszawskim
Gdzie są jeszcze wolne miejsca? Według serwisu uczelnie.info.pl II tura rekrutacji na UW obejmuje takie m.in. kierunki:
- chemia
- filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
- polonistyka
- filologia rosyjska
- germanistyka
- historia i kultura Żydów
- hungarystyka
- ochrona przyrody
- pedagogika specjalna
- resocjalizacja
- slawistyka
II tura rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim
Druga tura rekrutacji 2025/2026 rozpoczęła się także na Uniwersytecie Łódzkim. Są jeszcze miejsca na takich kierunkach, jak:
- bankowość i finanse cyfrowe,
- biotechnologia,
- ekonomia,
- filologia germańska,
- informatyka,
- logistyka
Uniwersytet Gdański. Wolne miejsca na 27 kierunkach
Na Uniwersytecie Gdańskim trwa dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026. Rekrutować można się też jeszcze na niektóre kierunki studiów stacjonarnych II stopnia, jednolite studia magisterskie i na studia niestacjonarne. Na wszystkich kierunkach na kandydatów czeka niemal 3 tysiące miejsc.
Wolne miejsca są m.in. na takich kierunkach:
- Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
- Bioinformatyka
- Fizyka
- Fizyka medyczna
- Informatyka (profil praktyczny)
- Informatyka (profil ogólnoakademicki)
- Matematyka
- Etnofilologia kaszubska
- Filologia rosyjska
- Rosjoznawstwo
- Cultural Communication
- Ochrona zasobów przyrodniczych
- Finanse i rachunkowość
- Finanse i rachunkowość – Financial Analyst
- Biznes chemiczny
- Chemia
- Ochrona środowiska
Wolne miejsca są także innych uczelniach, ale rekrutacja rozpocznie się tam za kilka tygodni. Na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim zaplanowana jest na 3 września.
