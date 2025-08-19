Uniwersytet Warszawski przekazał, że 19 sierpnia 2025 roku rozpoczęła się rejestracja na studia studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, na których limit miejsc nie został wypełniony w pierwszym naborze. Dodatkowy nabór potrwa do 11 września. Dotyczy to także studiów niestacjonarnych oraz studiów drugiego stopnia.

Wolne miejsca na Uniwersytecie Warszawskim

Gdzie są jeszcze wolne miejsca? Według serwisu uczelnie.info.pl II tura rekrutacji na UW obejmuje takie m.in. kierunki:

chemia

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

polonistyka

filologia rosyjska

germanistyka

historia i kultura Żydów

hungarystyka

ochrona przyrody

pedagogika specjalna

resocjalizacja

slawistyka

II tura rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim

Druga tura rekrutacji 2025/2026 rozpoczęła się także na Uniwersytecie Łódzkim. Są jeszcze miejsca na takich kierunkach, jak:

bankowość i finanse cyfrowe,

biotechnologia,

ekonomia,

filologia germańska,

informatyka,

logistyka

Uniwersytet Gdański. Wolne miejsca na 27 kierunkach

Na Uniwersytecie Gdańskim trwa dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026. Rekrutować można się też jeszcze na niektóre kierunki studiów stacjonarnych II stopnia, jednolite studia magisterskie i na studia niestacjonarne. Na wszystkich kierunkach na kandydatów czeka niemal 3 tysiące miejsc.

Wolne miejsca są m.in. na takich kierunkach:

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bioinformatyka

Fizyka

Fizyka medyczna

Informatyka (profil praktyczny)

Informatyka (profil ogólnoakademicki)

Matematyka

Etnofilologia kaszubska

Filologia rosyjska

Rosjoznawstwo

Cultural Communication

Ochrona zasobów przyrodniczych

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Financial Analyst

Biznes chemiczny

Chemia

Ochrona środowiska

Wolne miejsca są także innych uczelniach, ale rekrutacja rozpocznie się tam za kilka tygodni. Na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim zaplanowana jest na 3 września.