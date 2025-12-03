Łatwy QUIZ z wiedzy ogólnej. 12/15 albo wracaj do szkoły
dzisiaj, 07:15
Masz się za mistrza wiedzy ogólnej? Sprawdź to! Przygotowaliśmy 15 prostych pytań z różnych dziedzin — od historii, przez mitologię, język polski, aż po sport i współczesną politykę. Zdobądź przynajmniej 12 punktów, by udowodnić, że szkoła to już dawno za Tobą. Gotowy? Zaczynamy!
