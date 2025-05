W Narodowe Święto Trzeciego Maja ludowcy, wraz ze swoim liderem, złożyli wieńce przed pomnikiem Wincentego Witora na placu Trzech Krzyży w Warszawie.

"Wszystko zaczyna się w rodzinie"

Patriotyzm zwycięski i wychowanie patriotyczne to są dzisiaj dla nas – ludowców, ludzi PSL – symbole Trzeciego Maja – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Patriotyzm zwycięski to jest duma z tego, co mamy; z tego, do czego dążymy, także z naszych historycznych zwycięstw, tak jak bitwa warszawska. Tu pod pomnikiem Wincentego Witosa warto zawsze to wspomnieć, bo jest to coś, co konstytuuje nowoczesną Rzeczpospolitą – mówił Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, "patriotyzm to coś, czego każdego dnia się uczymy". Każdego dnia musimy zdobywać nowe obszary i zapalać kolejne młode pokolenia, aby (była) miłość do ojczyzny i to wszystko, co się wiąże z oddaniem dla ojczyzny – praca codzienna, nasze starania, nauka, budowanie naszej wspólnoty, nasze rodziny, bo w rodzinie wszystko się zaczyna i bez rodziny tej miłości do ojczyzny nie ma – wymieniał.

Apel Kosiniaka-Kamysza do resortu edukacji

Ale jest też pewna rola państwa. Dlatego zwracamy się do szefowej komisji edukacji w polskim parlamencie, Krystyny Szumilas, o jak najszybsze zakończenie prac nad ustawą o wychowaniu patriotycznym – zaapelował Kosiniak-Kamysz.

"W USA każdy dzień w szkole zaczyna się od przysięgi"

Jak zaznaczył, ta ustawa ma być "tak naprawdę budowaniem formacji polskiej – w każdej polskiej szkole". My bardzo tego potrzebujemy. W Stanach Zjednoczonych każdy dzień w szkole rozpoczyna się od przysięgi na wierność fladze USA. To nikomu nie przeszkadza, a buduje pewien etos narodowy. Potrzebujemy w kolejnych pokoleniach i w rodzinie patriotyzmu, ale potrzebujemy tych wartości patriotycznych również w polskiej szkole. Ten projekt może połączyć różne środowiska – mówił szef MON.

Chcemy, aby wychowanie patriotyczne było czymś, co będzie stanowić podstawę funkcjonowania wychowania, tej misji wychowawczej w polskiej szkole – podkreślił lider ludowców.

Projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym

Założenia projektu ustawy o wychowaniu patriotycznym PSL przedstawił jeszcze latem zeszłego roku. Chodzi w nim m.in. o ustanowienie organu eksperckiego – Komisji Edukacji Narodowej, a także "wprowadzenie nowych form edukacji obywatelskiej przygotowujące do odpowiedzialności za Ojczyznę oraz uwspółcześnienie zadań edukacyjnych i wychowawczych w szkołach". "Jednym z ważnych zadań KEN będzie ustalenie listy miejsc, do których obowiązkowo powinni się udawać uczniowie szkół ponadpodstawowych" – przewidziano w projekcie.

To jest odwiedzanie tych miejsc, to są bohaterowie, autorzy, jest miejsce i dla Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, i dla Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta. Nie należy nikogo wykluczać. I dla Olgi Tokarczuk, i dla "Dziadów" Adama Mickiewicza. (...) O tym jest ta ustawa – wyliczał w zeszłym roku Kosiniak-Kamysz.

Projekt trafił do Sejmu w sierpniu 2024 r., zaś we wrześniu 2024 r. skierowano go do pierwszego czytania w komisji edukacji i nauki.