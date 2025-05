Jak zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski, z tej podstawy wykreślono ok. 20 proc. treści, co może nieco ułatwić zadanie maturzystom. Zmiany poprzedziły testy diagnostyczne i egzamin próbny, którego wyniki CKE opublikowało w marcu.

Zdaniem dyrektora CKE na maturze 2025, kluczowe będzie dobre zarządzanie czasem i uważne czytanie poleceń.

Matura 2025. Dyrektor CKE radzi: Tego nie rób na egzaminie z polskiego

Postarajcie się wyodrębnić poszczególne elementy polecenia – radzi zdającym Zakrzewski, podkreślając także wagę sprawdzenia, czy odpowiedź rzeczywiście odnosi się do wszystkich jego części.

Zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań w teście "Język polski w użyciu", skup się na wyodrębnieniu najważniejszych informacji z każdego tekstu nieliterackiego. W odpowiedziach unikaj bezpośredniego cytowania – staraj się formułować je własnymi słowami, aby pokazać, że naprawdę rozumiesz treść. W części testowej z języka polskiego zwróć szczególną uwagę na te zadania, które wymagają odwołania się do dwóch tekstów. Pamiętaj, aby w swoim uzasadnieniu wyraźnie nawiązać do obu – to bardzo istotne dla poprawności odpowiedzi - mówi w rozmowie z PAP dyrektor CKE.

Oczywiście należy się też zastanowić, czy wszystkie słowa użyte w temacie wypracowania są zrozumiałe. Jeżeli nie rozumiesz, to wybierz inny temat - dodał.

Startuje matura 2025. Harmonogram egzaminów

W poniedziałek 5 maja rozpoczyna się główna sesja egzaminów maturalnych 2025. Tego dnia maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin wystartuje o godzinie 9.00.

Pisemne egzaminy potrwają do 22 maja i będą przeprowadzane w dwóch turach dziennie – porannej (9:00) i popołudniowej (14:00). Terminy poszczególnych przedmiotów określiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Z kolei ustne egzaminy odbędą się między 9 a 24 maja – daty ustala indywidualnie każda szkoła.

We wtorek 6 maja uczniowie zmierzą się z matematyką na poziomie podstawowym. Po południu zaplanowano egzaminy z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z łaciny i kultury antycznej.

Środa 7 maja to dzień języków obcych – rano maturzyści podejdą do egzaminów podstawowych z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Po południu odbędą się egzaminy w języku obcym z matematyki i geografii – przeznaczone dla absolwentów szkół dwujęzycznych.

8 maja przewidziano rozszerzony i dwujęzyczny angielski (rano) oraz historię muzyki (po południu). Następnego dnia – 9 maja – zaplanowano biologię rano, a po południu filozofię.

Kolejny tydzień rozpocznie się 12 maja rozszerzoną matematyką. Po południu tego dnia odbędą się egzaminy z rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 13 maja maturzyści napiszą test z WOS-u (rano), a po południu z niemieckiego – również na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

14 maja odbędą się egzaminy z informatyki (rano) i historii sztuki (po południu). Dzień później – 15 maja – zaplanowano geografię (rano) i języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym (po południu). 16 maja to chemia (rano) i te same języki, ale na poziomie rozszerzonym (po południu).

Ostatni tydzień matur rozpocznie historia (19 maja rano) i francuski w wersji rozszerzonej i dwujęzycznej (po południu). 20 maja – fizyka rano, hiszpański po południu. 21 maja uczniowie napiszą rozszerzony język polski, a po południu – włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Sesję zakończą egzaminy w językach obcych dla absolwentów szkół dwujęzycznych, zaplanowane na 22 maja.

Matura 2025. Egzaminy ustne

Egzaminy ustne odbędą się w terminach ustalanych przez szkoły – w dniach 9–24 maja.

Źródło: PAP.