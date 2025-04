Zdaniem dyrektora CKE na maturze 2025, kluczowe będzie dobre zarządzanie czasem i uważne czytanie poleceń. Postarajcie się wyodrębnić poszczególne elementy polecenia – radzi zdającym Zakrzewski, podkreślając także wagę sprawdzenia, czy odpowiedź rzeczywiście odnosi się do wszystkich jego części.

Zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań w teście "Język polski w użyciu", skup się na wyodrębnieniu najważniejszych informacji z każdego tekstu nieliterackiego. W odpowiedziach unikaj bezpośredniego cytowania – staraj się formułować je własnymi słowami, aby pokazać, że naprawdę rozumiesz treść. W części testowej z języka polskiego zwróć szczególną uwagę na te zadania, które wymagają odwołania się do dwóch tekstów. Pamiętaj, aby w swoim uzasadnieniu wyraźnie nawiązać do obu – to bardzo istotne dla poprawności odpowiedzi - mówi w rozmowie z PAP dyrektor CKE.

Oczywiście należy się też zastanowić, czy wszystkie słowa użyte w temacie wypracowania są zrozumiałe. Jeżeli nie rozumiesz, to wybierz inny temat - dodał.

Matura 2025. Dyrektor CKE zdradza, co się zmienia i o czym pamiętać

W przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym w zadaniach, które wymagają wykazania prawdziwości ogólnej własności, takiej jak na przykład podzielność, pamiętaj, aby przeprowadzić rozumowanie ogólne. Podstawianie konkretnych wartości liczbowych i formułowanie na tej podstawie ogólnych wniosków nie jest poprawnym sposobem rozwiązania takiego zadania. Tak jak w języku polskim także na egzaminie z matematyki należy czytać uważnie treść zadania, należy stosować się do poleceń, należy zwracać uwagę na tak zwane czasowniki operacyjne, które były użyte w poleceniu - przypomina Robert Zakrzewski.

Reklama

Rekomenduje też korzystanie z "Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki". Dużo twierdzeń, wzorów, które mogą być pomocne w rozwiązaniu zadań znajduje się w tej broszurze. Należy zwrócić uwagę na poprawność przekształceń oraz obliczeń rachunkowych - podkreśla.

Oczywiście jak na każdym egzaminie należy czytelnie pisać swoje rozwiązanie. To rozwiązanie powinno być pełne, nie powinno się omijać istotnych obliczeń lub etapów rozumowania. Wiele błędów wynika z przepisywania do kolejnych linijek rozwiązywania wartości błędnie odczytanych - dodaje.

Reklama

Dyrektror CKE przypomina również że podobnie jak w latach ubiegłych zdający dostaną w szkole Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki. Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2025 roku, podczas rozwiązywania zadań z matematyki maturzyści mogą korzystać też z cyrkla, linijki i prostego kalkulatora - zaznacza.

Matura 2025. Języki obce: skupienie i dokładność

Na egzaminach z języków obcych rekomendacje będą bardzo zbliżone do tych, które pojawiają się w egzaminach z języka polskiego czy matematyki. Przed przystąpieniem do zadania otwartego dotyczącego rozumienia ze słuchu uważnie przeczytaj polecenie – zazwyczaj znajdziesz w nim informację, czego będzie dotyczyć nagranie, którego wysłuchasz. Jeszcze przed pierwszym odtworzeniem należy zapoznać się z treścią zadania, aby wiedzieć, na jakie informacje musisz zwrócić szczególną uwagę - wskazuje rozmówca PAP.

Zadania są układane w kolejności zgodnej z przebiegiem nagrania, jednak w przypadku poleceń dotyczących np. głównej myśli tekstu mogą one obejmować dłuższy fragment, a nie pojedyncze zdanie. Staraj się udzielać jak najbardziej precyzyjnych odpowiedzi, ściśle zgodnych z usłyszanym materiałem. Warto pamiętać, że każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie — przy drugim odsłuchu możesz upewnić się co do poprawności swoich odpowiedzi lub uzupełnić te luki, które wcześniej zostały pominięte. Po zakończeniu odsłuchu koniecznie przeanalizuj swoje odpowiedzi pod kątem zgodności z poleceniem. Sprawdź także, czy twoja odpowiedź pasuje gramatycznie i logicznie do fragmentów tekstu przed luką i po luce. Na koniec upewnij się, że nie popełniłeś błędów ortograficznych, szczególnie w kluczowych wyrazach - dodaje.

Źródło: PAP