Kiedy matura jest niezaliczona? Jeśli z któregoś z egzaminów – ustnych lub pisemnych – zdający uzyska mniej niż wymagane minimum czyli 30 proc. punktów, egzamin maturalny będzie niezdany.

To samo dotyczy sytuacji, gdy maturzysta nie przystąpi do egzaminu lub jego praca zostanie unieważniona z powodu np. korzystania z telefonu, ściągania lub innych naruszeń regulaminu.

Co jeśli nie zdam matury w maju? Egzaminy poprawkowe 2025

Prawo do poprawki mają wyłącznie osoby, które nie zdały jednego obowiązkowego egzaminu – niezależnie od tego, czy był to egzamin pisemny, czy ustny. Kluczowe jest też to, że egzamin nie został unieważniony.

Jeśli ktoś nie zaliczył więcej niż jednego przedmiotu albo naruszył zasady egzaminu – nie ma prawa do poprawki sierpniowej. Taka osoba może podejść do matury dopiero w maju następnego roku, czyli w 2026.

Terminy poprawki maturalnej 2025

Termin złożenia deklaracji: do 15 lipca 2025 r.

Egzamin poprawkowy pisemny: 19 sierpnia 2025 r., godz. 9:00

Egzamin poprawkowy ustny: 20 sierpnia 2025 r.

Wyniki poprawki: 10 września 2025 r.

Odbiór świadectwa dojrzałości: również 10 września 2025 roku.

Dodatkowa rekrutacja na studia: do 15 października 2025 r. (w zależności od uczelni)

Szczegółowe informacje, wraz z formularzami znajdziesz na stronach CKE.

Jak zgłosić chęć poprawy matury?

Aby móc zdawać maturę poprawkową wystarczy złożyć specjalne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do poprawki. Formularz można pobrać ze strony CKE lub wypełnić online przez system ZIU. Wypełniony dokument trzeba dostarczyć do dyrektora szkoły, który przekaże go dalej – do odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Gdzie odbywa się egzamin poprawkowy?

Zazwyczaj poprawka odbywa się w tej samej szkole, w której zdający pisał maturę w maju. Jeśli jednak nie da się zorganizować komisji, albo uczeń ma szczególne potrzeby (np. zdrowotne), możliwe jest wyznaczenie innego miejsca, np. innej placówki lub nawet domu – na podstawie odpowiedniego wniosku.

A co, jeśli nie tylko jeden przedmiot?

Maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, muszą poczekać co najmniej rok, by podejść do kolejnej próby. Mają na to 5 lat od pierwszego podejścia – w tym czasie mogą próbować ponownie, a nawet poprawiać wcześniej zaliczone egzaminy, jeśli chcą uzyskać lepszy wynik.

Co z rekrutacją na studia po poprawce?

Dla tych, którzy będą pisać poprawkę w sierpniu, większość uczelni przewiduje dodatkową rekrutację. Można w niej wziąć udział po ogłoszeniu wyników poprawkowych we wrześniu. Warto jednak pamiętać, że nie każda uczelnia prowadzi taki nabór, a liczba dostępnych miejsc może być ograniczona.

Nie zgadzasz się z wynikiem matury 2025? Możesz się odwołać

Jeśli będziesz mieć wątpliwości co do przyznanej liczby punktów, możesz złożyć wniosek o wgląd do arkusza. Masz na to 6 miesięcy od wydania świadectwa dojrzałości. Jeśli znajdziesz błąd, możesz rozpocząć procedurę odwoławczą. Wszystkie informacje znajdziesz na stronach CKE.