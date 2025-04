Kiedy nauczyciel ma prawo do dodatku wiejskiego?

Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach na terenie wsi lub mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców w różnym wymiarze godzin i łącznie wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, to ma prawo do dodatku wiejskiego – wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Wyjaśnień dotyczących naliczania i wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczyciela RIO w Lublinie udzieliła na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej. Chodziło o to, czy nauczycielowi przysługuje dodatek wiejski w przypadku, gdy jego zatrudnienie w szkole wiejskiej jest mniejsze niż 1/2 etatu ale łączne zatrudnienie we wszystkich szkołach wiejskich i miejskich przekracza połowę etatu.

Prezes RIO w Lublinie Piotr Prystupa wyjaśnił, że jeśli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach na terenie wsi lub mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców w różnym wymiarze godzin, a łącznie wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, to ma prawo do dodatku. Natomiast, jeśli wymóg dotyczący wymiaru zatrudnienia w szkołach na terenie wsi lub mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców nie zostanie spełniony, dodatek wiejski w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi nie przysługuje.

Jak wskazała RIO zasady wypłacania dodatku wiejskiego dla nauczycieli reguluje art. 54 ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U z 2024 r. poz. 986 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

RIO wskazała, ze organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

RIO wyjaśniła też, że zgodnie z art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się m. in. art. 54 ust. 5 ustawy. Z kolei z art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela wynika, że do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela.