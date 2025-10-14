Tylko najlepsi znawcy historii przejdą ten test. Bardzo trudny QUIZ z I wojny światowej. Przekroczysz 8 punktów?
dzisiaj, 90 minut temu
Czy jesteś gotów zmierzyć się z pytaniami o I wojnę światową, które wykraczają poza podstawową wiedzę? Prawdziwi miłośnicy historii wiedzą, kto stał za Planem Schlieffena i kiedy Ameryka weszła do gry. Przygotowaliśmy 10 pytań, na które poprawnie odpowie tylko elita znawców. Sprawdź, czy zasługujesz na miano eksperta i spróbuj zdobyć 10/10!
