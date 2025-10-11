"1 z 10" to kultowy teleturniej TVP, który od lat sprawdza wiedzę uczestników z najróżniejszych dziedzin – od łatwych zagadek po naprawdę trudne pytania specjalistyczne. Teraz kolej na ciebie! Przygotowaliśmy 10 pytań inspirowanych programem. Czy dasz radę odpowiedzieć na wszystkie i zdobyć komplet punktów? Tadeusz Sznuk z pewnością byłby pod wrażeniem!

Przejdź do quizu